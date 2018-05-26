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26.05.2018 18:00
Рубрика: Власть

Путин предложил Абэ поговорить о политике

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Переговоры продолжатся выходом на связь с космонавтами на МКС, а затем лидеров ждут в Большом театре.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Напомним, что в Россию Абэ приехал еще 24 мая - вместе с российским лидером он участвовал в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, где Япония имела статус страны-официального гостя.
Премьер Японии намерен осуществить "продвижение отношений" с Москвой

Начиная беседу, президент РФ напомнил, что накануне собеседники пообщались с представителями бизнеса двух стран. А теперь он рад возможности более подробно поговорить о двусторонних отношениях. Владимир Путин отметил, что обе страны проявляют обоюдный интерес к развитию сотрудничества. В ходе встречи в Санкт-Петербурге стороны уже отмечали рост взаимной торговли, напомнил глава государства.

В ходе переговоров он предложил подробнее остановиться и на политическом взаимодействии. И напомнил, что после переговоров предстоит вместе открыть перекрестные года России и Японии. Мероприятие состоится вечером в Большом театре.

Премьер-министр Японии сообщил о темах, которые собирается затронуть в ходе беседы. Он рассчитывает, что переговоры с Путиным дадут новый толчок совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах. Абэ также выразил надежду на дальнейший прогресс в проработке вопроса по заключению мирного договора между Россией и Японией. Он напомнил, что об этом шла речь во время визита Путина в декабре 2016 года.

- В городе Нагато мы выразили нашу искреннюю решимость регулировать проблему мирного договора, и с тех пор начались новые отношения двух стран, - сказал он.

Абэ вспомнил и другую беседу с российским лидером - на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 года, где стороны также обсуждали указанные темы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Абэ подчеркнул роль России и Японии в решении проблем КНДР

"Я готов теперь спокойно и энергично продвинуть наше сотрудничество вдвоем", - заключил японский премьер.

Напомним, что в декабре 2016 года лидеры согласовали заявления о начале переговоров по налаживанию на южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности. Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора. Кроме того, была достигнута договоренность об упрощении поездок на южные Курилы бывших японских жителей островов для посещения могил предков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии встречи сказал журналистам, что диалог по тематике мирного договора на данный момент продолжается в формате межмидовских консультаций. "При этом будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях - однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода Южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами, а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет", - сказал Ушаков. Он добавил, что для подписания мирного договора необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, которая "не может быть сформирована без широкого всестороннего развития взаимодействия между двумя странами".

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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В программу сегодняшнего дня, между тем, входит сеанс прямой связи лидеров с экипажем МКС. Среди членов экипажа работает японский астронавт Норисигэ Канаи.

В Москве у Абэ и собственная программа: в частности, до переговоров с Путиным он участвовал в церемонии вручения олимпийской чемпионке Пхенчхана по фигурному катанию Алине Загитовой щенка породы акита-ину. Дело в том, что после победы на Играх в Пхенчхане спортсменка рассказала, что у нее есть мечта - и это ни квартира, ни машина, а собака. Фотографии акита-ину она увидела в журнале во время предолимпийских сборов в японском городе Нагоя. Собаку назвали говорящим именем - Победитель (Масару).

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