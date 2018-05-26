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26.05.2018 07:19
Рубрика: Власть

Путин и Абэ пообщаются с экипажем МКС

Очередной раунд переговоров с участием лидеров России и Японии состоится в субботу в Москве. Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудят развитие сотрудничества двух стран и перспективы заключения мирного договора.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Абэ подчеркнул роль России и Японии в решении проблем КНДР

Помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание журналистов на необычный пункт встречи политиков. Это сеанс связи с экипажем Международной космической станции (МКС). Напомним, на орбите сейчас находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, японец Норисигэ Канаи, а также американцы Скотт Тингл, Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. "Решили организовать такое интересное мероприятие", - цитирует ТАСС Ушакова. Особый пункт в повестке дня - мирный договор между Россией и Японией. Абэ подчеркнул, что этот исторически важный акт необходим для реализации и развития широкомасштабного сотрудничества.

Чтобы две страны стали "единой силой в обеспечении процветания региона", нужно "углубить доверительные отношения между народами, заключив мирный договор". Тогда будут мир и стабильность, подытожил японский премьер.

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