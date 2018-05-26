Делегация США отправится в Сингапур для подготовки саммита США-КНДР

Сотрудники Белого дома отправятся в Сингапур, чтобы подготовить площадку для запланированной встречи лидеров США и КНДР. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

"Передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как запланировано, чтобы провести подготовку, если саммит состоится", - сказала Сандерс.

Ранее в субботу хозяин Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter написал, что США ведут "продуктивные" переговоры с КНДР о проведении запланированного на 12 июня в Сингапуре саммита лидеров двух стран. При этом он допустил, что "при необходимости" его встреча с руководителем КНДР может пройти и позже намеченной даты.

Дональд Трамп 24 мая сообщил в письме Ким Чен Ыну, что отменил саммит в Сингапуре 12 июня. Тогда он объяснил свое решение "враждебными" заявлениями Пхеньяна. Вместе с тем он выразил готовность встретиться с лидером КНДР в будущем. После этого северокорейский МИД заявил, что страна готова в любое время и в любом формате провести саммит с США.