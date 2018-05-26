Минобороны увидело "почерк СБУ" в докладе о катастрофе Boeing

Министерство обороны России увидело "почерк Служба безопасности Украины" в докладе Bellingcat о трагедии с Boeing в 2014 году, передает РИА Новости.

Изложенные данные вызвали сомнения в оборонном ведомстве. Там обратили внимание на "удручающие своей глупостью домыслы", которые основываются на имитации радиоперехвата беседы неустановленных лиц. Речь идет о разговоре, который СБУ "опубликовала еще на следующий день после катастрофы". В Минобороны отметили, что упомянутые в документе офицеры давно уволены с военной службы. Что касается других "улик", то они, как отметили в ведомстве, не выдерживают никакой критики.

Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Обе стороны внутриукраинского конфликта отрицают свою причастность к катастрофе.