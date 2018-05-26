Десятки тысяч активных москвичей выдвинули Сергея Собянина в мэры

Десятки тысяч москвичей в субботу, 26 мая, отметили в Парке Горького четвертый день рождения проекта "Активный гражданин", благодаря которому каждый день решаются десятки городских проблем разного масштаба. Вместе с пользователями платформы, волонтерами городских общественных организаций и простыми отдыхающими свой выходной на берегу Москвы-реки провел и мэр Сергей Собянин. Именно там с концертной сцены он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города 9 сентября.

К главным воротам Парка Горького тысячи "активных граждан" стали подходить уже к полудню. В это время тут уже начали работать разные мастер-классы для всех возрастов. Особенно людно было у павильонов "Московское долголетие": пенсионеров учили общаться в мессенджерах, ходить по-скандинавски и следить за своей красотой. "Даже в пожилом возрасте можно попасть на обложку модного журнала", - рассказал столичный дизайнер Дмитрий Винокуров. Чуть подальше открыли павильон "Было/Стало" - интерактивная выставка, показывающая в картинках, как изменился город благодаря электронным референдумам. "Думаю, наша главная победа - это благоустройство Якиманской набережной, - поделилась жительница центра Светлана Мартынова. - Теперь она удобна и для велосипедистов, и для пешеходов".

А для другого пользователя ag.mos.ru Гамета Гурбанова ближе оказалась судьба Нового Арбата. "Я голосовал за варианты его благоустройства, сам выбирал, какие должны быть лавочки на тротуаре, - в деталях вспоминает о референдуме Гамет. - Потом даже туда сходил и нарочно проверил - все сделали".

В ожидании концерта тысячи москвичей коротали время за большими шахматами, фотографированием с ростовыми куклами, многие играли в небольших спектаклях - были и такие развлечения. И ближе к 15 часам на главной сцене парка началось шоу с участием IOWA, МОТА и Алексея Воробьева. После этого ведущие пригласили "самого активного гражданина" - мэра Сергея Собянина.

"Осенью нас ждет большое политическое событие - будут выборы главы города, и от вашего решения во многом зависит и ваша судьба, и судьба столицы, - сказал он. - Мы с вами развернули программы, огромные проекты. Но они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали". Собянин заявил, что принял решение баллотироваться в мэры осенью этого года.

Напомним, что голосование состоится 9 сентября. Избирательные участки будут работать не до 20, а до 22 часов. Причем голосовать можно будет даже тем, кто в начале сентября еще не приедет в город с подмосковных дач.