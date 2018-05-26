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26.05.2018 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На два дня закрыли часть голубой ветки столичного метро

Текст: Светлана Батова

С 26 мая на два дня закрылась часть Филевской линии метро. Там идет капитальный ремонт путей. В качестве альтернативы москвичам предлагают компенсационные автобусы.

Как напоминает пресс-служба метрополитена, ремонт путей необходим на открытом участке линии от "Киевской" до "Кунцевской". Вся ветка сейчас находится в процессе реконструкции с сохранением движения, но при этом отдельные работы требуют таких закрытий.

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В пресс-службе Мосгортранса "РГ" сообщили, что вдоль линии работают два компенсационных маршрута: КМ1 и КМ2. Первый идет от станции "Киевская" до "Кунцевской" с остановками "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Второй, КМ2, идет от "Багратионовской" до станции "Фили". Автобусы ходят раз в две минуты. Ветка полностью откроется в понедельник в 5:30 утра.

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