Спектакли из Луганска впервые показали в Брянске

Единственный театр, представляющий Украину, успешно дебютировал на традиционном международном фестивале "Славянские театральные встречи", который продолжается в Брянске.

В эти дни зрители посмотрели спектакли областных театров драмы из Беларуси - Гродненского и Гомельского. Орловский театр для детей и юношества "Свободное пространство" представил "Месяц в деревне" Тургенева, Брянский ТЮЗ - "Позднюю любовь" Островского.

Когда зарождался фестиваль (а произошло это в 1989 году по инициативе Брянского театра драмы имени А.К. Толстого), он назывался "Театральный фестиваль союзных республик". Идею ежегодных встреч театральных коллективов приграничных областей подхватили театры Гомеля и Чернигова. Если прежде на фестиваль приезжали многие украинские коллективы - из Киева, Одессы, Чернигова, Донецка, то нынче всего один - Луганский академический театр кукол, который основан в 1939 году. Привезли две постановки для детей.

"Бык, Осел и Звезда" - философская история о том, что весь мир ожидает рождения Богочеловека, все замирают, глядя на звезду, освещающую Вифлеем. И люди, и звери в предчувствии необыкновенного события… Каждый старается отдать ради мира и спокойствия этой рождественской ночи хотя бы частицу себя.

- Мы впервые приехали к вам. Волнуемся, чувствуем большую ответственность, - признался директор театра Сергей Терновой зрителям, собравшимся в Брянском ТЮЗе. - Спектакль наш - для семейного просмотра. Теплый, добрый, глубокий. Режиссер Евгений Ткаченко и художник Ирина Гололобова, создавшие эту сказку в 2004 году, ушли из жизни, из прежнего состава уже давно никто не играет. Но после известных событий у нас мы восстановили эту сказку в 2016 году, она снова в репертуаре.

Роль Быка исполняет заслуженный артист Украины, главный режиссер театра Валерий Середа.

Второй спектакль - "Бабушкины сказки. Красная шапочка" - показали в городе Дятьково.

Корреспондент "РГ" побеседовала с Сергеем Терновым и Валерием Середой. Луганчане рассказали:

- Как мы существуем нынче? Живем, работаем. Практически выходим на прежние обороты. У нас 13 актеров, и уже можно ставить новые спектакли. С гордостью скажем, что не прерывали свою работу из-за военных событий, первыми из театров города вышли в сентябре 2014 года, когда Луганск был в кольце, на площадь перед театром, чтобы развлекать детвору. В помещении не было света. Работали на улице, без декораций, музыки, под тра-ля-ля. Выносили банкетки для зрителей на улицу. Куклы на асфальте, детвора к ним тянется…

Ни в одном спектакле не было полного состава - многие актеры уехали из города, спасались от бомбежек. Но это были замечательные представления. Они были нужны детям, чтобы оторвать их от ужасной действительности хотя бы на час. Город пуст, вокруг разрушения… А к нам идут. Даже с грудничками на руках. До слез пробивало.

Никто не продавал билеты. От руки писали объявления: "Дорогие ребята, мамы и папы, бабушки и дедушки! Приглашаем вас на представление на площади около театра".

Ни репертуара, ни разнообразия. Ни зарплаты. Как только появилась связь, нам начали присылать деньги. Незнакомые люди. Коллеги из театров России. Мы приобрели новых друзей.

А сегодня наши коллеги из Горловки Донецкой области, где неспокойно, раздаются выстрелы - театр кукол (у них зал всего на 62 места) - готовят праздничное действо, которое хотят провести в Международный день защиты детей на площади около своего театра. Жизнь продолжается. Можно сойти с ума, если все время сидеть в подвале, бомбоубежище.

На совместном прощальном ужине в Брянске луганчане искренне говорили о том, как влюблены в свою профессию, как подружились с коллегами на фестивалях в Рязани, Липецке, о замечательном кукольном братстве. Признались, что не ожидали звонка из Брянска и приглашения участвовать в фестивале "Славянские театральные встречи" и очень благодарны за такую возможность. Тост гостей был таким: "За мир на земле, счастье, радость быть влюбленными в свое дело!"

К слову

Луганский академический театр кукол планирует привезти в следующем году спектакль "Бык, Осел и Звезда" на международный фестиваль "КукАрт", который традиционно проходит в Петербурге.