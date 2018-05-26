Роналду и Салах сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" огласили стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет сегодня в Киеве. Начало встречи - 21:45 по московскому времени.

В стартовой расстановке мадридцев нет никаких сюрпризов. Полностью состав "королевского клуба" выглядит следующим образом: Кейлор Навас, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Иско, Карим Бензема, Криштиану Роналду.

Что касается "Ливерпуля", то главный тренер "красных" Юрген Клопп, как и его коллега Зинедин Зидан, обошелся без сюрпризов. В воротах сыграет Лорис Кариус, в обороне - Трент Александер-Арнольд, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, в средней линии - Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, в атаке - Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.

Напомним, что в случае победы "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов. Ну а "Ливерпуль" в последний раз завоевал этот трофей в 2005 году.