Новости

Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом Лиги чемпионов 12:27
В Киргизии приготовили бешбармак для Гиннесса 12:19
Чистый доход РФС в 2017 году составил 161,7 млн рублей 12:08
Самая ценная часть картины "Иван Грозный и сын его Иван" не пострадала 11:47
Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины 11:35
В Красноярске при пожаре в дачном доме погибли четыре человека 11:29
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения 11:03
В Марселе неизвестные расстреляли из автоматов двух человек 10:30
Глава Рослесхоза рассказал об эффективности лесопользования в РФ 10:00
Роспотребнадзор оштрафовал детские лагеря на 11,5 млн рублей 09:55
Toyota C-HR стал самым бюджетным кроссовером марки в России 09:50
Росрыболовство анонсировало скорое решение вопроса квот на вылов краба 09:40
Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита 09:05
Кабмин предложил увеличить расходы Пенсионного фонда 08:55
В США показали передвижную установку для борьбы с беспилотниками 08:33
На спортивные объекты в регионах выделили 600 миллионов рублей 08:14
В акватории Владивостока нашли тело мужчины 08:04
Голодец рассказала о непрекращающихся культурных связях с США 07:42
Путин и Абэ пообщаются с экипажем МКС 07:19
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО 07:09
На два дня закрыли часть голубой ветки столичного метро 07:00
В Малайзии снова заговорили о пропавшем самолете 06:28
Колумбия станет глобальным партнером НАТО 06:16
Российские вузы увеличили набор студентов из Сирии 06:05
Путин прокомментировал давление США на Турцию из-за С-400 05:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 12:27
Рубрика: Спорт

Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом Лиги чемпионов

Текст: Илья Соболев

Египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах не соблюдает Рамадан в преддверии финального матча Лиги чемпионов. Об этом заявил физиотерапевт мерсисайдцев Рубен Понс. "Когда мы были на сборах в Марбелье, Мохамед придерживался поста, но в пятницу и субботу он решил этого не делать", - подчеркнул Понс.

Фото: REUTERS / Andrew Yates / File Photo
"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Мусульманский священный месяц Рамадан продолжается 29 дней. В этом году он проходит с 16 мая по 14 июня. Согласно исламской традиции, в этот период нельзя пить и есть в дневное время суток. Изначально, Салах не собирался прерывать пост. Таким образом, перед началом финала он бы ничего не пил и не ел в течение нескольких часов.

Однако форвард воспользуется правилом, согласно которому возможны послабления в посте для путешествующих и находящихся вдали от дома.

Интересно, что последний матч на данный момент Салах провел 13 мая в английской премьер-лиге. То есть в период Рамадана футболист на поле еще не выходил.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин указал Западу на "красную черту" в отношениях с РФ
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения
Трамп заявил о продолжении переговоров с Северной Кореей