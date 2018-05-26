Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом Лиги чемпионов

Египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах не соблюдает Рамадан в преддверии финального матча Лиги чемпионов. Об этом заявил физиотерапевт мерсисайдцев Рубен Понс. "Когда мы были на сборах в Марбелье, Мохамед придерживался поста, но в пятницу и субботу он решил этого не делать", - подчеркнул Понс.

Мусульманский священный месяц Рамадан продолжается 29 дней. В этом году он проходит с 16 мая по 14 июня. Согласно исламской традиции, в этот период нельзя пить и есть в дневное время суток. Изначально, Салах не собирался прерывать пост. Таким образом, перед началом финала он бы ничего не пил и не ел в течение нескольких часов.

Однако форвард воспользуется правилом, согласно которому возможны послабления в посте для путешествующих и находящихся вдали от дома.

Интересно, что последний матч на данный момент Салах провел 13 мая в английской премьер-лиге. То есть в период Рамадана футболист на поле еще не выходил.