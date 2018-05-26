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26.05.2018 11:47
Рубрика: Культура

Самая ценная часть картины "Иван Грозный и сын его Иван" не пострадала

Текст: Наталья Соколова

Третьяковская галерея выпустила официальное заявление по поводу инцидента с картиной "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

В нем отмечается, что 25 мая 2018 года в 20:55, прямо перед закрытием музея, мужчина из числа последних посетителей прорвался в уже пустой зал И. Е. Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины "Иван Грозный и сын его Иван…" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: в результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Музейные смотрители вместе с сотрудниками службы безопасности Третьяковской галереи обезвредили вандала, задержали и передали правоохранительным органам. С ним ведутся следственные действия.

Генеральный директор Третьяковской галереи находится в заграничной командировке, но владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству Министерства культуры РФ.

Для принятия неотложных мер по спасению картины на место происшествия прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства.

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После первичных оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы: извлекли осколки стекла, произвели демонтаж  картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий - проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны.

Специально для прессы в понедельник в 14.00 будет проведен питчинг, где сотрудники музея расскажут, как будет проходить реставрация картины.

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