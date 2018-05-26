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26.05.2018 12:19
Рубрика: В мире

В Киргизии приготовили бешбармак для Гиннесса

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Приготовление бешбармака весом 1464 кг в Бишкеке. Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Приготовление бешбармака весом 1464 кг в Бишкеке. Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Приготовление бешбармака весом 1464 кг в Бишкеке. Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Киргизия попала в Книгу рекордов Гиннесса с полуторатонной порцией бешбармака. Информация о включении рекорда в ежегодный справочник об уникальных и выдающихся достижениях, размещена на официальном сайте Guinness World Records.

Замахнуться на рекорд Киргизия решила еще несколько месяцев назад. 11 марта в столице республики, городе Бишкеке, местные кулинары приготовили порцию бешбармака весом в 1 тысячу 464 килограмма. Мясо для него варили в специальном казане объемом около 400 литров. Чуть позже гигантскую порцию бешбармака разделили, чтобы угостить желающих его попробовать. Оставшееся передали в детские дома.

Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости
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Бешбармак - традиционное мясомучное блюдо тюркоязычных народов. Представляет собой крошеное отварное мясо с лапшой. Нередко используется конина. Традиция мелко резать мясо имеет особое значение и уходит корнями в далекое прошлое. Это знак уважения хозяев к гостям, особенно аксакалам, которым трудно разжевывать крупные куски. Чем мельче нарезано мясо, тем лучше. Крупные куски в блюде расцениваются как неуважение к гостям или просто неумение готовить бешбармак.

Готовится, как правило, по случаю праздников или приема дорогих гостей. На русский название блюда переводится как "пять пальцев". Дело в том, что раньше бешбармак кушали исключительно руками - кочевники не использовали столовые приборы во время поедания блюда.

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