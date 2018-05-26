Виталий Мутко может оставить футбольную деятельность через 3-4 месяца

Вице-премьер Виталий Мутко в ближайшие месяцы может отойти от футбольной деятельности. Об этом он рассказал во время своего выступления на Конференции Российского футбольного союза (РФС).

"Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, месяца через три-четыре вы меня больше не увидите. Но я буду всегда с вами и буду следить краем глаза, что происходит в российском футболе. Футбол фром май харт", - подчеркнул Мутко.

Напомним, Виталий Мутко дважды оказывался на посту главы РФС - в период с 2005 по 2009 годы и с 2015 по 2017-й. В декабре 2017 года Мутко приостановил свое руководство Российским футбольным союзом. Исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев. Кроме того, Виталий Мутко оставил должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018".

В мае Мутко был утвержден в качестве вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.