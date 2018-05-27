Мадридский "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира команда Зинедина Зидана взяла верх над "Ливерпулем" - 3:1.

Больны Кариусом

Футбол тем и прекрасен, что иногда происходящее на поле не поддается описанию лишь футбольными категориями. Что это было?! Триллер? Фарс? Драма? Комедия? В кинематографе соединить все это в одном фильме и не оказаться в итоге посмешищем - большое искусство. Но для режиссера по имени Футбол нет ничего невозможного. Матч в Киеве, кажется, вобрал в себя все возможные жанры. Он запомнится надолго, однако вовсе не блистательными комбинациями и тактическими изысками, а своими человеческими историями.

Хотя и футбольные гурманы внакладе не остались. Чего только стоит победный гол хавбека "Реала" Гарета Бэйла, забитый ударом через себя. Никто не удивится, если именно его признают лучшим в минувшем сезоне.

Но даже подвиги Бэйла остались в тени перфоманса, который выдал голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус. Этот матч стал личным кошмаром 24-летнего вратаря. В 32 предыдущих матчах он не допустил ни одной результативной ошибки, а в финале сделал их две, да еще какие!

Свой первый ляп Кариус явил в самом начале второго тайма, когда на ровном месте подарил "Реалу" гол, выбросив мяч прямо на ногу Кариму Бензема - 0:1. "Ливерпуль" сопротивлялся до последнего даже без Мохамеда Салаха, получившего травму в первом тайме. И умудрился отыграть один мяч. Но надежды мерсисайдцев похоронил все тот же Кариус. Когда Бэйл бил через себя, претензий к голкиперу не было, но вот с другим ударом валлийца он был обязан справиться. Но опростоволосился.

Из-за травмы в финале Лиги чемпионов участие египтянина Мохамеда Салаха в ЧМ-2018 оказалось под вопросом

Финальный свисток вратарь "Ливерпуля" встретил, будучи самым несчастным человеком на свете. Это почувствовали все, кто был на поле: подбодрить Кариуса подходили не только товарищи по команде, но и игроки "Реала".

Нужно отдать должное Лорису: он нашел в себе силы отправиться к секторам с ливерпульскими болельщиками и прямо там попросить у них прощения. "Я проиграл матч для своей команды", - сокрушался немец.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вратаря уже простил, о чем сказал на послематчевой пресс-конференции. А вот фанатское снисхождение Кариусу еще предстоит завоевать. По горячим следам великодушием там и не пахло. "Не смей возвращаться в "Ливерпуль", - это одно из самых мягких посланий, которые можно было встретить в соцсетях.

Коллеги по футболу отнеслись к несчастному с большей солидарностью. Теплыми словами парня подбодрили бывшие игроки сборной Англии Рио Фердинанд и Стив Джеррард, а также многие другие. Призывы поддержать Кариуса можно было обнаружить даже в обычно желчной британской прессе. "Ему нужна защита. Такие вещи могут ломать человеческие жизни", - написал, в частности, автор в Telegraph.

Тому есть памятные примеры и в российском футболе. Вспомнить хотя бы Александра Филимонова: после чудовищной ошибки в отборочном матче против Украины в 1999 году он так и не вышел на свой прежний высокий уровень. Но, если Кариус справится, возможно, это будет началом пути большого вратаря.

Слезы Салаха

Трагедия Кариуса была не единственной в этот вечер. Из-за травмы плеча первый тайм не доиграл форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, покинувший поле в слезах. В таких случаях принято говорить о жестокой иронии судьбы. Мохамед провел фантастический сезон, побив несколько бомбардирских рекордов. Во всех турнирах форвард забил 44 мяча: таким не могут похвастаться даже Криштиану Роналду и Лео Месси. Разговоры о том, что Салах может, наконец, прервать гегемонию этой парочки и взять "Золотой мяч" не казались беспочвенными. Финал Лиги чемпионов должен был стать для египетского форварда решающим шагом к мировому признанию. Но этот шаг у Салаха украли. Как, возможно, и победу у "Ливерпуля": без своего лидера англичане явно потеряла в атаке.

Сразу после матча прогнозы звучали фатально: Салах вывихнул плечо и не успеет восстановиться к чемпионату мира. Интернет-пространство тут же наводнили циничные шутки и мемы о том, что сборной России повезло. Ей, напомним, играть с Египтом на ЧМ-2018. Но если всерьез, будет очень обидно, если турнир останется без одной из своих самых ярких звезд. Впрочем, шансы, что Салах в Россию приедет, еще остаются. По заверениям министра спорта Египта Халеда Абделя Азиза, восстановление лидера египетской сборной займет две недели. А первый матч "фараонов" на чемпионате мира против Уругвая запланирован на 15 июня.

Слезы Салаха в первом тайме были не последними. На 36-й минуте, рыдая, под трибуны ушел уже защитник "Реала" Даниэль Карвахаль. У игрока травма задней поверхности бедра, и он также рискует пропустить ЧМ-2018.

Но у Карвахаля в отличие от Салаха есть титул. Для "Реала" он стал уже третьим кряду - невероятное достижение. Все три мадридцы завоевали под началом Зинедина Зидана и вместе с Криштиану Роналду. Который после игры вдруг заговорил о "Реале" в прошедшем времени, словно намекая на свой скорый уход. Но это уже другая история.