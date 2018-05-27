Италии не удалось сформировать коалиционное правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла не поддержал список министров, предложенный премьером Джузеппе Конти. В ближайшее время глава государства примет решение о проведении досрочных выборов.

В частности, Маттарелла принял предложения Конте по всем министерствам, но так и не поддержал кандидатуру министра экономики. Партия "Лига" изо всех сил наставила на кандидатуре опытного 81-летнего экономиста Паоло Савоны. Президента Италии, очевидно, смутило то, что Савона является яростным евроскептиком (он в свое время выступал против подписания Маастрихтского соглашения) и сторонником выхода Италии из еврозоны.

По мнению некоторых местных обозревателей, рождению этого коалиционного правительства под руководством внесистемных партий "Лига" и "Движение "5 Звезд", могла помешать Европа (Франция и Германия). Ее не устроили слишком революционные пункты коалиционного соглашения, в которых содержались положения касательно немедленной отмены антироссийских санкций, защиты национальных интересов Италии и возможного выхода Италии из еврозоны.

На этом вмешательство Европы непрозрачно намекнул и лидер "лигистов" Маттео Сальвини и глава "пятизвездочников" Луиджи Ди Майо.

"Мы работали несколько недель день и ночь, чтобы дать возможность этому правительству появиться на свет. Но кто-то нам решил сказать "нет" ", - подчеркнул Сальвини, отметив, что теперь Италии ничего не остается, как снова вернуться к урнам.

Луиджи Ди Майо назвал произошедшее полным отсутствием демократии.