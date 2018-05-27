Израиль атковал позиции ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители поздно вечером в субботу нанесли удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС.

Ранее несколько человек нарушили границу еврейского государства и попытались сломать забор безопасности.

В пресс-службе армии Израиля подчеркнули, что полны решимости выполнить свою миссию по защите своих граждан. "ХАМАС несет ответственность за все угрозы, исходящие с территории сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

ТАСС напоминает, что за два месяца в столкновениях на границе Израиля и сектора Газа погибли 114 палестинцев.