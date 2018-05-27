Капитан "Реала" Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пожелал футболисту "Ливерпуля" Мохамеду Салаху скорейшего возвращения в строй. Напомним, на 26-й минуте финального матча Лиги чемпионов Рамос травмировал Салаха.

Египтянин вывихнул плечо и вынужден был покинуть поле. Без своего лидера "Ливерпуль" проиграл 1:3. Сразу после матча появилась информация, что из-за повреждения Салах пропустит чемпионат мира в России. Но чуть позже министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз заявил, что Мохамед восстановится за две недели. И, таким образом, поможет "фараонам" на грядущем ЧМ.

"Иногда футбол показывает свою хорошую сторону, а иногда наоборот, - написал Рамос в Twitter. - Но прежде всего мы - коллеги-профессионалы. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя".