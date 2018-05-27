Каждый четвертый продаваемый автомобиль в РФ является отечественным

Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели очередное исследование. На этот раз они выяснили, что каждый четвертый продаваемый автомобиль в России - отечественной марки.

Больше всего таких машин традиционно реализует АвтоВАЗ - с января по март продажи Lada составили 109,8 тысячи экземпляров, показав рост на 25%. Вторую позицию с огромным отрывом от лидера среди отечественных производителей занимает ГАЗ, продажи которого составили 17,1 тысячи транспортных средств и выросли на 10%. На третьем месте оказались автомобили УАЗ, которых было продано в количестве 10,8 тысячи экземпляров, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего же продажи машин отечественных марок в России в январе-апреле выросли на 18% и составили 137,7 тысячи машин.

В то же время аналитики определили, что средний возраст легковых автомобилей в нашей стране превысил 13 лет. При этом у иномарок данный показатель заметно ниже - 10,9 года. В то же время возраст отечественных машин в среднем составляет 16,6 года.

Ранее сообщалось, что автомобили российского производства все больше популярны за границей. В 2018 году вновь ожидается рост экспортного потока. Кроме того, есть перспективы расширения географии поставок на новые рынки.