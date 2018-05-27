Конте отказался возглавить итальянское правительство

Профессор юриспруденции, профессиональный адвокат Джузеппе Конте отказался возглавить правительство Италии. Об этом рассказал генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти​​​.

"Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который вернул ему мандат на формирование правительства", - рассказал Дзампетти, слова которого приводит ТАСС.

Президент поручил сформировать национальное правительство Конте 23 мая. По информации СМИ, главным препятствием для выполнения этой задачи стало обсуждение кандидатуры министра экономики.

Ранее сообщалось, что если Конте не сможет сформировать правительство, его место может занять экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Надзорный суд Милана восстановил его в политических правах.