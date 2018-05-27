Лауреатом "Нацбеста- 2018" стал Алексей Сальников

Имя лауреата объявили на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Им стал Алексей Сальников за роман "Петровы в гриппе и вокруг него", лидировавший с большим отрывом еще на этапе Короткого списка.

На церемонии не обошлось без сюрпризов - место одного из членов жюри, актера Петра Семака, занял музыкальный критик Борис Барабанов. Другой член жюри, Дмитрий Кузнецов, более известный как рэпер Хаски, не смог приехать, но прислал записанное видеообращение. А одна из финалистов, Анна Старобинец прислала в качестве своего представителя журналиста Юлию Вишневецкую.

Мнения жюри разделились: Хаски и художник Татьяна Ахметгалиева отдали свои голоса за роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". При этом Хаски заметил также, что благодаря чтению романа Василия Аксёнова "Была бы дочь Анастасия" он узнал много новых слов, которые помогут ему "вернуться к забытым сибирским корням". Лауреат прошлогоднего "Нацбеста" Анна Козлова проголосовала за книгу Дмитрия Петровского "Дорогая, я дома". К ней, отдав свой голос Петровскому, присоединился и Борис Барабанов: "Во всех книжках живописуется русский мир без будущего, это движение по кругу - кроме той книги, за которую я голосовал".

Французский литературовед Элен Мела отдала предпочтение роману "Сука" Марии Лабыч. Свое решение она проиллюстрировала, "присвоив" всем книгам-финалистам цвета. "Сука", по ее мнению, красно-черная, цвета крови и войны. И уже серьезно объяснила: "Нестандартное авторское решение героини придает этому роману большую силу. Несмотря на собачью раздвоенность, она остается человеком".

Решающим стал голос главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. "Когда меня позвали в жюри литературной премии, я впал в изумление - и до сих пор из него не выпал. Нон-фикшн в шорт-лист не попал, и это разочарование. Книга Старобинец "Посмотри на него" - это никакой не нон-фикшн, это литература, и неплохая литература", - поделился он. Венедиктов даже хотел положить в конверт "пустую бумажку", то есть отказаться от голоса, но в итоге, "посовещавшись с друзьями" , все-таки отдал голос за роман Алексея Сальникова.

Короткий список был определен Большим жюри, куда вошли 20 человек, которые выбрали пять книг из 64 произведений лонг-листа. Роман екатеринбургского поэта и прозаика Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", повествующий о гриппозно-мистических приключениях обычной постсоветской семьи, был напечатан в журнале "Волга" летом 2016 года. После выхода отдельной книгой в "Редакции Елены Шубиной" стал одной из самых заметных новинок сезона 2017-2018 годов. В мае 2017 года он вошел в шорт-лист "Большой книги", в декабре получил премию "Выбор критиков" премии "НОС".

Победитель "Нацбеста" 2018 года получит 1 миллион рублей, который он по уставу премии разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором Галиной Юзефович. Прочие финалисты премии получат по 60 тысяч рублей.