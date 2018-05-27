Православные отмечают Троицу

"Бог троицу любит", - все знают эту поговорку, ее упоминает еще В.И. Даль в 1853 года в "Пословицах русского народа", и употреблялась она в случае, если что-то не ладилось, и тогда после двух неудачных попыток предлагалось сделать третью: "Бог троицу любит". Уцелевшая в нашей обыденной жизни даже в годы атеизма, поговорка была своего рода осколком важнейшего христианского догмата, потому что увязывала Бога с числом три. Но ведь "Троица" - не просто цифра, это не "трешка", не "тройка", не "трио", и не "триумвират"... Загадочное слово "Троица" звенит и в знаменитой рублевской иконе, о "Троице" даже в годы атеизма нам напоминали многочисленные названия деревень, улиц, фамилии - Троицкие, Святотроицкие. Что же это - Троица? И что за праздник мы отмечаем в День Святой Троицы?

Важнейший догмат христианства звучит так: "Единый и единственный Бог существует в трех Ипостасях, то есть в трех самостоятельных персональных (личностных) существованиях. Эти три Личности, три Ипостаси Бога - это Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Эти три равновеликие, не сливающиеся между Собою, но и нераздельных в едином Существе, три Лица - Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух - и есть Единый Бог". Этот догмат, это учение о Троице, о троичной сущности Бога не изобретение премудрых богословов, это истина, открывшаяся людям в какие-то моменты человеческой истории. Один из таких моментов и вспоминается в День Святой Троицы, на праздник Троицы.

В России День Святой Троицы всегда не просто любили, но и считали каким-то очень родным и радостным. Может быть из-за сложившейся традиции украшать в этот праздник храмы: пол на Троицу в церквях устилают свежескошенной травой, между иконами ставят цветы, и даже сами иконы на Троицу одевают в оклады из березовых ветвей. И верующие стоят всю службу праздника Святой Троицы с ветками березы в руках - их готовят накануне и приносят с собой в храм. И священники на Троицу в зеленых одеждах. Все это ликующе-цветущее убранство в церквях неслучайно: ведь в День Святой Троицы мы вспоминаем евангельское событие сошествия апостолов Святого Духа. Святой Дух - это Третья Ипостась Единого и Неделимого Бога. Святой Дух называют "Подателем жизни", значит очень символично то, что в церковную строгость Троицын день привносит биение весны и молодого лета. Тот, кто хоть раз был на богослужении Троицы в храме, на всю жизнь запомнит весеннее буйство зелени, благоухание трав, смешанное с запахом церковного ладана и всеобщую приподнятость настроения. Кстати, цветы, отстоявшие вместе с нами службу Дня Святой Троицы, принято потом, высушив, бережно хранить - до следующего праздника.

А может, народ любил Троицу за то, что весь день был ликующим жизнеутверждением Животворящей силы Святого Духа. Сразу после праздничного богослужения радость выплескивалась за стены храмов - в леса, в поля, к речке: народ гулял. Не в сегодняшнем смысле, когда "гулять" означает пьянствовать.

Ничего подобного. Да, угощениям на Троицу уделялось большое внимание: заранее к Троице готовили не только ветки березы, выращивали пионы, ландыши, заранее пекли пироги - тоже с зеленью, например, с первым лучком и крапивой. Стол готовили пышным, праздничным, а вот пьянства не было. Троицын день был еще и праздником общения, объединения радостью: начавшаяся весна обязывала к работе, Троицын день - праздник, когда работать грех. А вот общаться самое время. Уже завтра - в Духов день, и тоже праздник, отдельно посвященный именно этой Третьей Ипостаси Триединого Бога - Святому Духу, после утренней службы крестьянину надо будет возвращаться к неотложным делам по хозяйству. Но на Троицу никто не работал - общались. Объединенные радостной тайной - явлением миру Богом Своих Лиц.

Удивительно, но величайшая тайна, которой богословы посвящают тома - Триединство Бога, была воспринята русским народом невероятно органично, без каких-либо умствований и колебаний, и это свидетельствовало о необыкновенной душевной чистоте нашего народа. Поразительная гармония и естественность образа Троицы Андрея Рублева (список иконы был в каждом храме) не столько определил, сколько с гениальной точностью уловил целомудренную строгость отношения русских к великой тайне Бога - Его Триединству.

Событие, которое легло в основу праздника Троицы, произошло на пятидесятый день после Воскресения Христа, отсюда еще одно название праздника - Пятидесятница. Давайте вспомним, что после Воскресения Христос еще 40 дней был со Своими учениками, укрепляя их в вере, готовя к будущему служению. На 40-й день Он вознесся на небо, пообещав, что пошлет в наш мир Дух Божий, который сойдет на учеников, давая им силу проповедовать благую весть о том, что своим воскресением Христос победил смерть. И вот через 10 дней после Вознесения, а значит через 50 дней после Пасхи, ученики Иисуса и его мать Мария собрались вместе. Апостолов было по-прежнему двенадцать, потому что вместо Иуды, предавшего Христа, двенадцатым избрали Матфия. В этот день в Иерусалиме собрались не только ученики Христа. И неслучайно. В этот день, как сообщает Книга Деяний святых Апостолов, в Иерусалиме отмечали ветхозаветную Пятидесятницу - праздник, установленный в честь получения Моисеем заповедей, данных ему Богом на пятидесятый день по выходу евреев из египетского плена. Этот праздник особо почитали в Древнем Израиле, поэтому в Иерусалим пришли люди "из всякого народа под небом". Когда апостолы вместе с Марией, Матерью Христа, были в горнице, то, как сказано, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать".

Ветер, огонь, шум небесный были знаками, видимыми знамениями, сопровождающими явление Святого Духа. При сошествии Святого Духа на апостолов они получили особые дары - дар разговаривать на разных языках, дар целительства, дар проповедовать о делах Божьих.

Как рассказывается в Книге Деяний святых Апостолов, когда вдруг, после сделавшегося шума, ветра и сошествия огненных языков, апостолы заговорили на "иных языках", и даже на наречиях всех тех, кто в этот праздничный день собрался в Иерусалиме, то многих это не просто удивило. Кто-то стал насмехаться над апостолами, говоря, что "они напились сладкого вина". Но Петр, встав с одиннадцатью апостолами "возвысил свой голос", и начал проповедь. Петр говорил о том, что, как и было предсказано пророками, Иисус Христос, Которого распяли, воскрес из мертвых, на сороковой день по Воскресению вознесся на небо, и сейчас излил на апостолов Святого Духа. Проповедь Петра так подействовала на слышавших ее, что многие уверовали и начали спрашивать: "Что же нам делать?" И Петр ответил: "покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов и Вы получите дар Святого Духа". Уверовавших во Христа и охотно принявших в тот день крещение оказалось около трех тысяч.

Так вот, День Святой Троицы - это день, когда миру видимым образом: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени - было явлено Третье Лицо Святой Троицы - Святой Дух. Праздник Троицы считают также и днем рождения Церкви. Ведь именно в этот день апостолы, исполнившись Святым Духом, смогли начать свою проповедь "о великих делах Божьих" среди разных народов - каждый апостол получил по жребию свой удел и начал апостольское служение (апостол - дословно с греческого означает "посланник").

Накануне Праздника Троицы верующую отмечают Троицкую вселенскую родительскую субботу. В этот день Церковь особо поминает людей, по каким-то причинам не получившим христианского погребения, например, пропавших без вести или погибших в водной пучине. День вселенского поминовения усопших установлен перед праздником Троицы для того, чтобы показать, что Дух Святой действует и в мертвых, и в живых, и что для Бога все живы.

По церковному Уставу, в течение пятидесяти дней после Пасхи, до дня Сошествия Святого Духа, поклоны не кладутся, но в праздник Троицы коленопреклоненно читаются умилительные молитвы Василия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; в этих молитвах мы просим также Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа, в просвещение и утверждение душ наших, и, наконец, молимся об усопших отцах и братьях наших: "да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойнее".

Иван Сергеевич Шмелев описывает, как в России до революции готовились к Троице: выезжали в подмосковные деревеньки - срубать молодые березки, покупали у садовником и крестьян ландыши, специально выращенные к Троице пионы, готовили купальни: на Троицу было принято пускать веночки по воде… Считалось, - и народные приметы, обычно, не обманывали - что на Троицу денек бывает красный, то есть солнечный, потому что "пошел Господь, во Святой Троице, по всей земле", но вот после Божественной Литургии может "замутиться" - то есть появятся тучи, а вот на следующий день - Духов день, "Господь может и громком погрозить".

Понедельник, наступивший после Дня Святой Троицы, посвящен именно Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы - Святому Духу, и называется Духов День.