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27.05.2018 22:38
Рубрика: В мире

Президент Италии примет решение о проведении досрочных выборов

Текст: Нива Миракян (Рим)

В ближайшие часы президент Италии Серджо Маттарелла примет решение касательно возможного проведения досрочных выборов в стране.

"Что касается досрочных выборов, то я приму это болезненное решение на базе того, как выскажется парламент. В ближайшие часы я возьму на себя инициативу", - подчеркнул президент.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Аналитики не исключают, что президент в конечном итоге сделает свой выбор в пользу нейтрального правительства, на котором он настаивал сразу после выборов. Как сообщает RaiNews24, на завтра Маттарелла вызвал к себе на аудиенцию Карло Коттарелли - директора департамента МВФ по бюджетным вопросам, члена проигравшей выборы "Демпартии". Не исключено, что именно ему будет доверено управление новым кабмином.

Между тем, как пишет миланская Corriere della sera, "Движение "5 звезд" намеревается инициировать процедуру импичмента в отношение президента Маттареллы.

Ранее Италию потрясла новость о том, что Маттарелла не поддержал список министров, предложенный кандидатом на премьерский пост от внесистемных партий Джузеппе Конте.

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