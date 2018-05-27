Вышла исправленная версия приложения московского велопроката

Московский городской велопрокат выпустил обновление своего приложения, в котором исправил большую часть ошибок.

Напомним, версия приложения, запущенная к открытию сезона работы велопроката 2018, вышла с большим количеством ошибок: приложение "не завершало" поездку, когда она давно была закончена, неэкономично расходовало батарейку, у пользователей были проблемы с проведением оплаты.

В магазине приложений к новой версии, вышедшей пять дней назад, говорится о том, что исправлены push-уведомления о начале и конце поездки, добавлена статистика проката - можно посмотреть количество совершенных поездок, пройденных километров и потраченных калорий, а также информацией можно делиться с друзьями. Исправлен алгоритм записи треков, благодаря чему снижен расход батареи, а также повышена общая стабильность работы приложения.

Впрочем, пользователи пока все равно не очень довольны: в отзывах по-прежнему много негативных высказываний.