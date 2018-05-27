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27.05.2018 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани нашли заблудившихся в лесу детей

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

Заблудившихся накануне в лесу двух мальчиков нашел один из волонтеров-поисковиков. Об этом в воскресенье сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

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Уточняется, что детям не потребовалась медицинская помощь. Их сразу же отдали родителям.

Напомним, днем ранее поисково-спасательная операция развернулась в районе поселка Новый Абинского района. Мальчики 2003 и 2004 годов рождения во время отдыха на природа пошли гулять, но дорогу назад найти не смогли. Когда они поняли, что потерялись, то стали звонить родственникам. К счастью, им это удалось, и родители вызвали спасателей.

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