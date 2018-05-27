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27.05.2018 06:37
Рубрика: Спорт

Салах примет участие в чемпионате мира 2018

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов, сможет принять участие в чемпионате мира 2018. Об этом заявил министр спорта и молодежи арабской республики Халед Абд Эль-Азиз.

Фото: REUTERS / Andrew Yates / File Photo
"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Напомним, Салах был травмирован во время игры "Ливерпуля" с "Реалом". После матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что "нападающий получил очень серьезную травму, повредив ключицу или плечо". Позднее врач команды заявил, что рентген показал растяжение связок плечевого сустава.

"Салах будет готовиться по специальной программе, чтобы окончательно восстановиться и быть готовым к участию в турнире", - подчеркнул Халед Абд Эль-Азиз. На полное восстановление спортсмена понадобятся две недели, пишет ТАСС.

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