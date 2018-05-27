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Рубрика: В мире

В акциях против политики Макрона участвовали 250 тысяч французов

В акциях протеста против политики президента Франции приняли участие 250 тысяч человек. Такие данные озвучили профсоюзы. В Париже возникшие в ходе митингов беспорядки были немедленно пресечены полицией.

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Семь сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жерар Колон. Он отметил, что зачинщиками были леворадикальные демонстранты, именующие себя "Черным блоком".

"Они попытались предпринять действия против сил правопорядка, но менее чем за минуту их вытеснили", - подчеркнул Колон.

Для пресечения беспорядков полицейские проводили и превентивные задержания, выделяя из толпы потенциальные радикальные группы. В общей сложности были задержаны 39 человек, сообщает ТАСС.

Напомним, акции протеста против социально-экономической политики Эммануэля Макрона проводились по инициативе коалиции левых политических сил и крупнейших профсоюзов страны.

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