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27.05.2018 03:36
Рубрика: В мире

В трех американских штатах из-за шторма "Альберто" ввели режим ЧС

Власти Алабамы, Миссисипи и Флориды ввели режим ЧС в связи с приближением тропического шторма "Альберто", который ранее сформировался над Карибским морем.

Фото: depositphotos.com
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Согласно прогнозу, в штате Алабама ожидаются ливни и наводнения. Кроме того, имеется угроза торнадо.

Удара стихии ждут также в Луизиане. Губернатор этого штата Джон Бел Эдвардс написал в Twitter, что чрезвычайные службы готовятся ликвидировать последствия непогоды в городе Новый Орлеан.

По последним данным, сейчас "Альберто" находится в районе Кубы и достигнет берегов Флориды и Алабамы в понедельник. Скорость ветра в эпицентре атмосферного вихря достигает 64 км/ч. Об этом сообщает ТАСС.

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