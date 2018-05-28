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Рубрика: Бензин

Бензин продолжает "стрелять"

За неделю литр топлива вырос более чем на 70 копеек
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
За прошлую неделю - с 21 по 25 мая - нефть в зависимости от марки упала в цене на 3-5 долларов, а бензин на заправках в России продолжил дорожать. На этот раз в среднем цена литра Аи-92 и Аи-95 поднялась на 76-79 копеек, сообщил Thomson Reuters Kortes. Почему?
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Взлет цен на АЗС - прямое следствие роста стоимости топлива в оптовом звене, только этот рост переходит в розницу лишь через месяц-полтора. Причины удорожания в опте - это рост налоговой нагрузки (различные налоги и сборы в конечной цене литра составляют 60 процентов, и за последние три года ставки акцизов выросли в два раза быстрее планов), низкий курс рубля к доллару и, как ни странно, зафиксированный ранее рост нефтяных цен (нефть составляет около десяти процентов в конечной цене бензина). Вкупе эти факторы привели к высокой рублевой цене топлива.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Матвиенко назвала неприемлемым рост цен на бензин в России
Фото: Depositphotos.com
Силуанов подтвердил снижение акцизов на бензин с июля

Ситуацию на российском рынке также осложнили внеплановые ремонты на перерабатывающих заводах и недостаточность предложения топлив на биржевых торгах, пояснял на прошлой неделе замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. Таким образом, бензин на заправках в России не должен был упасть моментально вслед за стоимостью барреля на мировом рынке, так как причина роста цен на АЗС кроется в экономике топливного бизнеса.

Чтобы затормозить удорожание бензина, уже принято решение снизить ставки акцизов с 1 июля. ФАС также требует от нефтекомпаний продавать больше топлива на бирже и ведет работу по усовершенствованию регулирования рынка вместе с другими госструктурами.