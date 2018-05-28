Cadillac CT6: Приживется ли в России американский седан

Cadillac привез в Россию свой новый флагманский седан - CT6. "РГ" протестировала новинку и попыталась понять, какие перспективы ждут ее на российском рынке и та ли это модель, что позволит "сделать Cadillac вновь великим".

Внешность

С величием у сегодняшнего Cadillac, конечно, имеются некоторые проблемы. И в этом смысле провозглашенный Дональдом Трапом лозунг "Make (подставить необходимое) great again!" одинаково подходит как президенту США, так и топ-менеджменту General Motors на направлении "кэдди".

Бренд, в середине прошлого века сверкавший столь же ярко, как, не побоюсь этого сравнения, Rolls-Royce и Bentley, сегодня у потенциального покупателя премиум-автомобилей вызывает реакцию "ну, ок".

Данный тезис, разумеется, не касается венценосного Escalade, заслуженно пользующегося любовью у поклонников гигантской и премиальной полноприводной техники.

Ну а остальные-то? Что остальные? Положа руку на сердце и не открывая браузер, назовите, пожалуйста, современные модели Cadillac, которые вы знаете. Кроме Escalade, разумеется. Молчите? Вот то-то и оно. Нет сейчас у марки моделей, которые можно без труда запомнить, не являясь специалистом по американскому автопрому.

И тут появляется он. Ни на что не похожий, то ли космический корабль, то ли истребитель-перехватчик из будущего. Cadillac CT6.

Внешне седан со своими рублеными формами и острыми гранями действительно производит неизгладимое впечатление. У него есть один неоспоримый плюс - он совершенно не похож ни на кого из конкурентов. Дизайн Cadillac - традиционно из другой галактики.

Фирменная вертикальная передняя оптика - с клыками, отходящими от основного света вниз, здоровенная решетка. Фары - разумеется, светодиодные, с боковыми секциями, подсвечивающими поворот. Впрочем, забегая вперед, отмечу, что похвалить их особо не за что - максимальная дальность всего 150 метров, что очень мало по меркам современного премиума, да и плотность, кучность светового пучка находится не на высшем уровне.

Задняя оптика - тоже вертикальная, с острыми росчерками светодиодов. Четыре патрубка выхлопной системы - единственная деталь, которая кажется мне лишней, беря в расчет не гоночный характер седана.

Интерьер

Роскошь по-американски. Разумеется, салон CT6 похож на интерьер у Escalade, однако я бы дал ему больше баллов по шкале премиальности. Судите сами - здесь даже центральная консоль обшита перфорированной кожей!

А еще я никогда не сидел в салоне легковушки от Cadillac, а архитектура интерьера седана все же отличается от таковой у здоровенного рамного внедорожника. Так вот, здесь все непривычно. Салон CT6 совершенно не похож на салоны европейских конкурентов. Кстати, в дизайне, без преувеличения, сотен элементов интерьера присутствует фирменная кадиллаковская галочка.

Удобные опциональные кресла регулируются по 20 направлениям, есть и вентиляция, и подогрев, и массаж.

Экран мультимедийки сенсорный, диагональю 10,2 дюйма. Однако взаимодействовать с ним можно и посредством тачпада. Графика приличная, однако не лучший из возможных вариантов.

Отдельного упоминания заслуживает опциональная акустическая система Bose Panaray. Bose, выпускающая в целом очень и очень неплохие аудиосистемы на всех направлениях, кроме автомобильного, сегмент автоакустики как-то упустила, и теперь на рынке другие лидеры. А Bose, как правило, вызывает пресловутую реакцию "ну, ок". Как-то играет, и ладно.

Так вот, хочу вам ответственно заявить, что с аудиосистемой Bose Panaray в CT6 ситуация перевернулась с ног на голову. Сказать, что это одна из самых совершенных и продвинутых аудиосистем - не сказать ничего. В ней 34 динамика! Но цифры здесь не решают ничего, а лишь еще одну линию аргументации того, что акустика в этом "кэдди" звучит божественно. Акустическая система разрабатывалась специально для этой машины, с учетом геометрии и архитектуры салона. Источники звука, создающие эффект максимальной погруженности в звук, установлены даже в подголовниках передних кресел!

Задний ряд

Прежде чем обстоятельно поговорить об условиях, созданных пассажирам второго ряда в Cadillac CT6, следует сказать пару слов о позиционировании этого седана, поскольку оно весьма нетривиально.

В General Motors конкурентами CT6 считают седаны бизнес-класса, к примеру, Audi A6, BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class, добавляя при этом что "кэдди" находится как бы между классами, то есть предлагает больше пространства и опций, нежели бизнес-седаны, но меньше, чем представительские.

И действительно, длина CT6 - 5 метров 18 сантиметров. Гораздо ближе к "семерке" BMW с ее 5238 мм длины, чем к "пятерке", от бампера до бампера вытянувшейся всего на 4936 мм.

Отсюда - значительное преимущество "кэдди" в пространстве для ног над седанами, которые маркетологи GM записали ему в конкуренты. Здесь его предостаточно, а если убрать переднее кресло максимально вперед, то от простора дух захватывает. Впрочем, кресло придется двигать, используя регулировки, расположенные непосредственно на его боковине. Будучи заточенным между классами, CT6 не удостоился специальной кнопки сзади, с которой можно отдать команду переднему сиденью уехать максимально вперед.

Следующий плюс Cadillac - богатство комплектации. И правое, и левое задние кресла имеют регулировки: они могут и раскладываться, и поясничный подпор регулируется, и подогрев, и вентиляция, и массаж в наличии. В общем, набор опций у задних кресел ровно такой же, как у передних. Есть шторки на боковых окнах и заднем стекле. В крыше два люка - для передних и для задних пассажиров. Потолок обшит алькантарой.

Также есть экраны, элегантно выезжающие из спинок передних кресел, и гигантский подлокотник, на боковых гранях которого расположены качели регулировки кресел и кнопка активации массажа. Жаль, что CT6 не положен фиксированный центральный тоннель сзади и, соответственно, четырехместная компоновка.

С точки зрения инфраструктуры для подключения внешних устройств Cadillac традиционно одна из самых дружелюбных марок. Только сзади - 4 USB-разъема, розетка на 12 вольт и еще одна на 220 вольт.

Особенности ведения американского бизнеса в России

Забрав машину из пресс-парка, я, разумеется, захотел подробнее про нее почитать. Открываю браузер, вбиваю в поисковую строку Cadillac CT6, а первым результатом в поиске мне выдается "Cadillac CT6 получил обновление".

Не может быть, думаю. Только-только стартовали продажи, седан активно рекламируют.

Однако реальность преподносит сюрпризы, к которым не всегда бываешь готов. Оказалось, что Cadillac CT6 производится с 2015 года, и логично, что в 2018-м он получил рестайлинг. Примерно в те же даты, что в России начались продажи дореформенной версии.

На ходу

В нашу страну CT6 поставляется в единственной конфигурации - полноприводным, с атмосферным V6 мощностью 335 л. с. и 8-ступенчатым "автоматом". Разгон до 100 км/ч у такой машины занимает 6,6 секунды и воображения не поражает. Хотя на Escalade достижение "сотни" за примерно то же время (6,7 секунды) воспринимается как взлет ракеты. А CT6 просто разгоняется. Довольно быстро, в обиду себя не дает, но и огонька в этом V6 нет, увы. Зато есть экономичность - двигатель умеет отключать два цилиндра под малой нагрузкой, благодаря чему расход составляет около 13 литров на 100 км в городском ритме.

И очень, очень жаль, что этот движок не задорен, ведь управляется длинный "кэдди" изумительно. Амортизаторы с магнитореологической жидкостью в спорт-режиме буквально ликвидируют крены. Да, вследствие этого седан кажется несколько синтетическим (ну не может же огромный автомобиль так рулиться!), зато входить в повороты - одно удовольствие. Прибавьте к этому полноуправляемое шасси с поворачивающимся задними колесами, улучшающими маневренность и цепкость. Да-да, мы говорим о Cadillac! И напоследок подумайте о том, что на родине марки, в США, продается "заряженная" модификация с битурбо-V8 объемом 4,2 литра и мощностью 557 л. с. До России этот агрегат с вероятностью 99% не доберется - экономически нецелесообразно.

Выводы

Простор представительского класса и богатая комплектация при игре в бизнес-сегменте - на первый взгляд, выигрышная стратегия. Казалось бы, заходишь на территорию конкурентов со своим уставом, переворачиваешь игру, и пожалуйста - ты в дамках. Но не все так просто.

С одной стороны, Cadillac действительно предлагает больше автомобиля за каждый рубль потраченных вами денег. С другой - порог входа высок для бизнес-класса. CT6 продается в России всего в двух комплектациях - за 4 миллиона и 5,2 миллиона рублей соответственно.

А львиная доля продаж в бизнес-классе приходится на диапазон от двух миллионов с хвостиком до трех миллионов с хвостиком. Именно там обитают базовые версии немецких бизнес-седанов. CT6, разумеется, богаче, чем условная 520-я или E200. Здесь вам и V6 вместо двухлитрового моторчика, и полный привод, и куча полезных (и не очень) опций, и простор… И почти в два раза более высокая цена. Она, разумеется, и является решающим фактором при выборе автомобиля.

Другое слабое место CT6 - отсутствие выбора модификаций. Только V6 изрядной мощности, только полный привод. А если я хочу машину с доналоговым двигателем? Это к разговору об экономии. Или, наоборот, турбо-монстра? Про дизель я уж молчу. "Кэдди" на эти запросы ответа не дает.

Но если у вас есть пять миллионов рублей и стойкая аллергия на орды немецких клонов, заполонивших улицы города, то можете смело идти в салон Cadillac за CT6. И гарантией того, что вы будете выделяться из толпы.