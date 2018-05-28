ЕС на год продлил санкции в отношении Сирии

Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении сирийских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2019 года", - цитирует информагентство заявление пресс-службы указанного органа. Документ опубликован по итогам заседания министров иностранных дел стран-участниц в Брюсселе.

Причиной сохранения рестрикций, как утверждают европейцы, являются якобы продолжающиеся репрессии против гражданского населения в САР со стороны властей.

Кроме того, был обновлен перечень лиц и организаций, входящий в санкционный перечень. Отмечается, что на данный момент там значатся 259 физических и 67 юридических лиц. Некоторые новые персоналии попали туда за их предполагаемую причастность к использованию химического оружия.