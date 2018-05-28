Инициаторы создания петиции отмечают, что, на их взгляд, "Рамос намеренно держал руку Салаха под мышкой". "Испанец представляет собой ужасный пример для будущих поколений игроков. УЕФА и ФИФА должны принять меры", - говорится в заявлении.
Мощную атаку болельщики "Ливерпуля" и сборной Египта устроили на страницу Рамоса в одной из социальных сетей. Под фотографией Рамоса с кубком Лиги чемпионов в одночасье появились тысячи комментариев. В основном оскорбительных.
"Молись, чтобы Салах выздоровел. Иначе тебя ждет беда", - написал один из пользователей.
Тем временем пресс-служба египетской сборной сообщила, что после получения результатов рентгена, который показал у Салаха растяжение связок плечевого сустава, врач национальной команды оптимистично оценивает шансы участия футболиста в чемпионате мира. Ориентировочные сроки восстановления Мохаммеда - три недели. Таким образом, Салах пропустит лишь дебютную встречу "фараонов" с Уругваем 15 июня в Екатеринбурге. Зато он должен вернуться ко второму матчу группового этапа с Россией 19 июня в Санкт-Петербурге.