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28.05.2018 21:30
Рубрика: Спорт

Капитану угрожают

Сотни тысяч людей требуют наказать Рамоса за травму Салаха
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Порядка 300 тысяч человек подписали петицию с призывом к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием наказать капитана "Реала" Серхио Рамоса за нанесение травмы форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов.

Инициаторы создания петиции отмечают, что, на их взгляд, "Рамос намеренно держал руку Салаха под мышкой". "Испанец представляет собой ужасный пример для будущих поколений игроков. УЕФА и ФИФА должны принять меры", - говорится в заявлении.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Мощную атаку болельщики "Ливерпуля" и сборной Египта устроили на страницу Рамоса в одной из социальных сетей. Под фотографией Рамоса с кубком Лиги чемпионов в одночасье появились тысячи комментариев. В основном оскорбительных.

"Молись, чтобы Салах выздоровел. Иначе тебя ждет беда", - написал один из пользователей.

Тем временем пресс-служба египетской сборной сообщила, что после получения результатов рентгена, который показал у Салаха растяжение связок плечевого сустава, врач национальной команды оптимистично оценивает шансы участия футболиста в чемпионате мира. Ориентировочные сроки восстановления Мохаммеда - три недели. Таким образом, Салах пропустит лишь дебютную встречу "фараонов" с Уругваем 15 июня в Екатеринбурге. Зато он должен вернуться ко второму матчу группового этапа с Россией 19 июня в Санкт-Петербурге.

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