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27.05.2018 20:11
Рубрика: Спорт

Салах уверен, что сыграет на чемпионате мира

Текст: Артур Нанян

Футболист сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах выступил с заявлением относительно травмы плеча, полученной им в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski
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Салах уверен: он сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира в России: "Это был тяжелый вечер, но я боец. Несмотря на все, я уверен, что поеду в Россию и сделаю всех вас счастливыми. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я так нуждаюсь", - написал Мохамед на своей странице в Twitter.

Напомним: травму Салаху уже в первом тайме нанес капитан "Реала" Серхио Рамос. Несмотря на извинения, которые принес испанец, болельщики Египта и "Ливерпуля" засыпали оскорблениями Рамоса в социальных сетях. А на одном из сайтов и вовсе была создана петиция с требованием наказать футболиста.

"Футбол оставляет как приятные, так и наоборот, горькие ощущения. В первую очередь мы - коллеги-профессионалы. Поправляйся скорее, Салах. Будущее ждет тебя", - отметил Рамос.

К слову, уже в следующем сезоне Рамос и Салах могут оказаться в одной команде. В Англии не утихают слухи о возможном переходе египтянина в "Реал". Якобы мадридский клуб, выигравший в третий раз подряд Лигу чемпионов, готов выложить за Мохамеда 80 миллионов евро. И ради покупки Салаха, а также форварда "Пари Сен-Жермена" Неймара "Реал" может продать Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

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