Гол Роналду "Ювентусу" признан лучшим в Лиге чемпионов-2017/18

УЕФА опубликовал десятку лучших голов ЛЧ-2017/18, и гол Роналду в этом списке занимает первое место. Неудивительно: португальцу удался удивительный по красоте и точности удар. Он завершил атаку своей команды, которая несколько раз пыталась подступиться к воротам туринцев, но блистательный Джанлуиджи Буффон, по окончании сезона покинувший "бьянконери", творил в рамке чудеса.

Однако даже он не смог справиться с ударом Роналду в падении через себя. Буффону оставалось лишь провожать взглядом мяч, летевший в сетку. "Реал" тогда выиграл 3:0 и прошел в следующую стадию. Мадридцы в итоге стали и победителями турнира, в финале обыграв "Ливерпуль" 3:1.

К слову, один из мячей забитых в финалей, занял второе место. Валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл также забил в падении через себя - пусть это вышло несколько менее эффектно, чем у Роналду, но не менее эффективно. Бэйл стал главным героем финального матча, оформив дубль и принеся "сливочным" историческую третью подряд победу в главном европейском клубном турнире. Команда Зинедина Зидана уже установила рекорд год назад, выиграв Лигу чемпионов во второй раз кряду - ранее такое не удавалось никому. Ну а теперь планка поднята еще выше.

Замкнул тройку мяч форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина в ворота "Тоттенхэма". Кроме того, в топ-10 включены мячи Антуана Гризманна, Фреда и других.