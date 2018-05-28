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28.05.2018 11:10
Рубрика: Спорт

Гол Роналду "Ювентусу" признан лучшим в Лиге чемпионов-2017/18

Текст: Данила Жиляев
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в выездном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2017/18 забил в ворота "Ювентуса" мяч, который признан лучшим в турнире. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Фото: EPA-EFE/ANDREA DI MARCO Фото: EPA-EFE/ANDREA DI MARCO
Фото: EPA-EFE/ANDREA DI MARCO
Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski
"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

УЕФА опубликовал десятку лучших голов ЛЧ-2017/18, и гол Роналду в этом списке занимает первое место. Неудивительно: португальцу удался удивительный по красоте и точности удар. Он завершил атаку своей команды, которая несколько раз пыталась подступиться к воротам туринцев, но блистательный Джанлуиджи Буффон, по окончании сезона покинувший "бьянконери", творил в рамке чудеса.

Однако даже он не смог справиться с ударом Роналду в падении через себя. Буффону оставалось лишь провожать взглядом мяч, летевший в сетку. "Реал" тогда выиграл 3:0 и прошел в следующую стадию. Мадридцы в итоге стали и победителями турнира, в финале обыграв "Ливерпуль" 3:1.

Фото: РИА Новости
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К слову, один из мячей забитых в финалей, занял второе место. Валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл также забил в падении через себя - пусть это вышло несколько менее эффектно, чем у Роналду, но не менее эффективно. Бэйл стал главным героем финального матча, оформив дубль и принеся "сливочным" историческую третью подряд победу в главном европейском клубном турнире. Команда Зинедина Зидана уже установила рекорд год назад, выиграв Лигу чемпионов во второй раз кряду - ранее такое не удавалось никому. Ну а теперь планка поднята еще выше.

Замкнул тройку мяч форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина в ворота "Тоттенхэма". Кроме того, в топ-10 включены мячи Антуана Гризманна, Фреда и других.

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