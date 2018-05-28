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28.05.2018 15:31
Рубрика: Спорт

Хачанов вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Текст: Данила Жиляев
Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В матче первого круга он в трех сетах сломил сопротивление австрийца Андреаса Хайдер-Маурера - 7:6 (7:0), 6:3, 6:3.
Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Фото: EPA-EFE/ETTORE FERRARI
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Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. За это время Карен 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Его соперник сделал четыре эйса, на его счету шесть двойных ошибок и один неиспользованный брейк.

Соперник Хачанова во втором раунде определится в ближайшее время. Им станет победитель матча между испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Сегодня проведут свои поединки первого раунда и другие россияне в мужской и женской части "Ролан Гаррос". Наибольшее внимание болельщиков, очевидно, будет приковано к игре с участием Марии Шараповой, которая встретится с Рихел Хогенкамп из Нидерландов. Время начала матча уже несколько раз переносилось, на данный момент ожидается, что игра начнется в 18:30 по московскому времени.

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