Кравцов: За телефон на ЕГЭ выпускника удалят с экзамена

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал "Российской газете", как накажут за шпаргалки и мобильники на ЕГЭ-2018.

"В пункте проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи. В случае нарушения этого требования человек будет удален с экзамена, а его результаты аннулированы. И не важно, когда был обнаружен телефон, - в конце экзамена или в начале", - рассказал он.

В этом году 93 процента пунктов ЕГЭ оборудованы онлайн-наблюдением. Записи должны храниться не менее трех месяцев, а за проведением экзамена будут следить более 50 тысяч наблюдателей. Кроме того, на местах будут дежурить более 7,5 тысяч медработников.

Напомним, сегодня российские школьники сдают первые ЕГЭ основной волны - информатику и географию. На информатику записались около 80 тысяч выпускников, на географию - 24 тысячи.