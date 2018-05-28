Лукашенко угостил зампредседателя КНР белорусским вареньем

Знакомство с загородной резиденцией белорусского президента у заместителя председателя КНР Ван Цишана началось совместно с гостеприимным хозяином, который в честь высокого китайского гостя решил сам сесть за руль просторного и светлого автомобиля.

Глава белорусского государства, информирует БЕЛТА, пригласил Ван Цишаня посетить и местный родник, где китайский гость угостился чистой и уникальной по своим свойствам водой. А затем Александр Лукашенко и Ван Цишань в чайном домике за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения. Встреча прошла в формате рабочего ужина.

Заместитель председателя КНР поделился впечатлениями от посещения Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и высоко оценил переговоры, прошедшие у него накануне с правительством Беларуси во главе с Андреем Кобяковым.

Сегодня в индустриальном парке, напоминает агентство, уже 35 резидентов не только из Беларуси и Китая, но и из России, Европы, США, Израиля. С мая 2017 года в нем действует разработанный вместе с китайскими коллегами льготный правовой режим. Товарооборот между КНР и РБ растет из года в год, превысив в прошлом году три миллиарда долларов. Хотя, если брать в расчет масштабы китайской экономики, полагают в правительстве РБ, то это совсем небольшая величина. И у обеих стран есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей.

Ведь в последние годы удалось несколько изменить и структуру белорусского экспорта, и расширить номенклатуру товаров, поставляемых в Китай. Импульс двустороннему сотрудничеству, полагают в Минске, должно придать участие страны в Китайской международной выставке импорта в Шанхае в ноябре 2018 года. Подготовка национальной и отраслевой экспозиций Беларуси на выставке находится на личном контроле премьер-министра Кобякова.

Как уже отмечалось, обе страны постепенно переходят от кредитного сотрудничества к инвестиционному. "В сфере инвестиций есть ряд проектов, реализацию которых необходимо ускорить, чтобы приступить к работе по новым направлениям", - убеждены в кабинете министров РБ.

Разговор о двусторонних отношениях продолжился за ужином в белорусском стиле. Гостю предложили драники, белорусские пельмени и утку. А на десерт Александр Лукашенко угостил высокого китайского гостя своим фирменным блюдом - творожными батончиками с мороженым и клубникой.

Интересно, что выбор блюд, которые подавались на ужине, был сделан по китайской традиции, но с белорусским колоритом. Например, вместо известных в Китае пельменей из рисовой муки приготовили белорусские из пшеничной, а вместо утки по-пекински на ужине у президента подавали национальную утку с потрошками.

Тот факт, что в качестве места встречи выбрана загородная резиденция главы государства, отмечают местные обозреватели, подчеркивает дружеский и стратегический характер белорусско-китайских отношений, ведь в таком формате Лукашенко принимает только самых уважаемых и близких гостей.

Ван Цишань, в свою очередь, отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин придает большое значение дружбе между Китаем и Беларусью. Поэтому Беларусь и была выбрана первой страной для официального визита Ван Цишаня в нынешней должности.