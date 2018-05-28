Медведев посетит заседание Совета глав правительств СНГ в Душанбе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 31 мая посетит с официальным визитом Таджикистан. Там он, помимо прочего, примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также премьером страны Кохиром Расулзода основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях. По итогам встреч запланировано подписание двусторонних документов, говорится в сообщении.

Кроме этого, 1 июня Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Встреча будет посвящена состоянию и перспективам экономического сотрудничества в рамках Содружества, участники обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, вопросы инновационного сотрудничества, развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования и молодежной политики.

Также в ходе пребывания в столице Таджикистана российский премьер проведет двусторонние встречи с главами правительств государств СНГ.