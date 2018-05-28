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28.05.2018 18:10
Рубрика: Власть

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях

Текст: Александр Ленин

Американский бизнес испытывает напряжение в связи с российским законом о контрсанкциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По словам дипломата, деловые круги США сделали целый ряд обращений в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой смягчить соответствующий закон.

"В США исходит реакция со стороны бизнес-кругов, потому что большое количество крупных американских компаний активно работает на российском рынке еще со времен СССР и хотело бы здесь остаться", - пояснил Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что документ в нынешнем виде имеет оптимальный характер, предоставляя возможность в дальнейшем президенту и правительству РФ определять конкретные направления и меры, по которым можно было бы оказывать воздействие.

Дипломат отметил, что четкой реакции со стороны официальных властей США на закон о контрсанкциях не поступало. "Но в целом мы слышим в разговорах от наших американских коллег, что в Вашингтоне заметили, что в России принимается такое законодательство, и внимательно отслеживают то, как происходит процесс его принятия, явно будут смотреть, как оно будет вводиться в силу", - резюмировал он.

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