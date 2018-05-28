Можно ли получить компенсацию за незаконную эвакуацию на штрафстоянку

Если у автовладельца незаконно задержали машину, ему должны компенсировать все расходы. Причем не только штраф и оплату штрафстоянки, но и другие понесенные расходы, вплоть до неполученной выгоды.

Еще не так давно многочисленные скандалы с незаконной эвакуацией машин были на слуху. У людей эвакуировали машину, они оплачивали штраф, эвакуатор и штрафстоянку, забирали автомобиль, а потом шли обжаловать. Так вот штрафы им беспрекословно возвращали, а деньги за эвакуацию и хранение - нет. Мол, услуга оказана. А то, что человек ее не заказывал, - никого не трогало. Тогда ситуацию переломил Верховный суд, обязав возвращать все уплаченные незаконно наказанным человеком деньги.

Но, похоже, ситуация возвращается обратно. Верховному суду вновь пришлось рассматривать подобное дело.

В июле 2015 года на 79-м км трассы М8 "Холмогоры" инспектор ДПС остановил бензовоз для проверки документов. Он посчитал, что у машины превышена допустимая масса. Водитель потребовал провести контрольное взвешивание, но инспектор проигнорировал это требование. Зато отправил машину на штрафстоянку. Позже командир батальона вынес решение по этому делу и привлек к ответственности фирму, которой принадлежал бензовоз, по части 1 статьи 12.21.1. Для вынесения решения ему понадобился месяц.

Штрафы незаконно наказанным водителям беспрекословно возвращали, а деньги за эвакуацию и хранение - нет

Все это время бензовоз скучал на штрафстоянке. Чтобы поскорее вызволить машину, фирма заплатила штраф в размере 150 тысяч рублей, а также оплатила хранение машины на штрафстоянке в размере 279 тысяч рублей. После чего фирма обратилась в суд, чтобы обжаловать несправедливое решение.

Сергиево-Посадский городской суд решил, что превышение допустимой массы не было доказано, контрольное взвешивание, предусмотренное законодательством, не проводилось. На этом основании суд отменил постановление, выписанное ГИБДД.

Теперь осталось вернуть зря уплаченные деньги. И фирма попыталась это сделать в досудебном порядке. Однако не тут-то было. Чтобы вернуть штраф, минфину понадобилось решение суда. Нельзя без соответствующих оснований взять и вернуть деньги из бюджета.

Однако ГИБДД отказала фирме в содействии возвращению средств за штрафстоянку. Тогда фирма обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием возмещения вреда. Фирма оценила его в 500 тысяч рублей, из которых 150 тысяч - штраф, 279 тысяч - оплата штрафстоянки, 60 тысяч - оплата услуг представителя в суде, и более 150 тысяч - оплата услуг сторонних перевозчиков из-за вынужденного простоя собственной машины.

Но арбитраж признал возможным вернуть только штраф. Все остальное он отклонил. Отказали в этих требованиях и Девятый арбитражный суд, а также Арбитражный суд Московского округа. Они посчитали, что нет доказательств нарушений со стороны сотрудников ДПС, а также причинно-следственных связей между действиями сотрудников ДПС и понесенными убытками.

Однако с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса РФ, субъект или муниципальное образование выступают ответчиком в случае предъявления требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий или бездействия госорганов, органов местного самоуправления или должностных лиц.

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Бездействие доказано и подтверждается решением суда общей юрисдикции. Таким образом, бездействие должностных лиц МВД носило незаконный характер, а обеспечительные меры в виде длительного задержания бензовоза - несоразмерный характер, установил Верховный суд. Расходы, понесенные фирмой в результате долгого хранения машины на штрафстоянке, были вызваны незаконным бездействием должностных лиц МВД. Однако эти доводы суды нижестоящих инстанций по непонятной причине не учли. В результате Верховный суд отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.

Можно с уверенностью предположить, что после такого решения ВС Арбитражный суд, учтя все замечания, взыщет из казны Московской области средства для компенсации расходов этой фирмы, понесенных из-за незаконных действий сотрудников ГИБДД.

Интересно, взыщет ли Московская область эти средства с реальных виновников этой ситуации?