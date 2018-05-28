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Рубрика: ПДД

Можно ли получить компенсацию за незаконную эвакуацию на штрафстоянку

Текст: Владимир Баршев
Если у автовладельца незаконно задержали машину, ему должны компенсировать все расходы. Причем не только штраф и оплату штрафстоянки, но и другие понесенные расходы, вплоть до неполученной выгоды.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Еще не так давно многочисленные скандалы с незаконной эвакуацией машин были на слуху. У людей эвакуировали машину, они оплачивали штраф, эвакуатор и штрафстоянку, забирали автомобиль, а потом шли обжаловать. Так вот штрафы им беспрекословно возвращали, а деньги за эвакуацию и хранение - нет. Мол, услуга оказана. А то, что человек ее не заказывал, - никого не трогало. Тогда ситуацию переломил Верховный суд, обязав возвращать все уплаченные незаконно наказанным человеком деньги.

Но, похоже, ситуация возвращается обратно. Верховному суду вновь пришлось рассматривать подобное дело.

В июле 2015 года на 79-м км трассы М8 "Холмогоры" инспектор ДПС остановил бензовоз для проверки документов. Он посчитал, что у машины превышена допустимая масса. Водитель потребовал провести контрольное взвешивание, но инспектор проигнорировал это требование. Зато отправил машину на штрафстоянку. Позже командир батальона вынес решение по этому делу и привлек к ответственности фирму, которой принадлежал бензовоз, по части 1 статьи 12.21.1. Для вынесения решения ему понадобился месяц.

Штрафы незаконно наказанным водителям беспрекословно возвращали, а деньги за эвакуацию и хранение - нет

Все это время бензовоз скучал на штрафстоянке. Чтобы поскорее вызволить машину, фирма заплатила штраф в размере 150 тысяч рублей, а также оплатила хранение машины на штрафстоянке в размере 279 тысяч рублей. После чего фирма обратилась в суд, чтобы обжаловать несправедливое решение.

Сергиево-Посадский городской суд решил, что превышение допустимой массы не было доказано, контрольное взвешивание, предусмотренное законодательством, не проводилось. На этом основании суд отменил постановление, выписанное ГИБДД.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Теперь осталось вернуть зря уплаченные деньги. И фирма попыталась это сделать в досудебном порядке. Однако не тут-то было. Чтобы вернуть штраф, минфину понадобилось решение суда. Нельзя без соответствующих оснований взять и вернуть деньги из бюджета.

Однако ГИБДД отказала фирме в содействии возвращению средств за штрафстоянку. Тогда фирма обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием возмещения вреда. Фирма оценила его в 500 тысяч рублей, из которых 150 тысяч - штраф, 279 тысяч - оплата штрафстоянки, 60 тысяч - оплата услуг представителя в суде, и более 150 тысяч - оплата услуг сторонних перевозчиков из-за вынужденного простоя собственной машины.

Но арбитраж признал возможным вернуть только штраф. Все остальное он отклонил. Отказали в этих требованиях и Девятый арбитражный суд, а также Арбитражный суд Московского округа. Они посчитали, что нет доказательств нарушений со стороны сотрудников ДПС, а также причинно-следственных связей между действиями сотрудников ДПС и понесенными убытками.

Однако с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса РФ, субъект или муниципальное образование выступают ответчиком в случае предъявления требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий или бездействия госорганов, органов местного самоуправления или должностных лиц.

О правовых тонкостях эвакуации транспорта читайте в "Юридической консультации" на сайте "РГ"

Бездействие доказано и подтверждается решением суда общей юрисдикции. Таким образом, бездействие должностных лиц МВД носило незаконный характер, а обеспечительные меры в виде длительного задержания бензовоза - несоразмерный характер, установил Верховный суд. Расходы, понесенные фирмой в результате долгого хранения машины на штрафстоянке, были вызваны незаконным бездействием должностных лиц МВД. Однако эти доводы суды нижестоящих инстанций по непонятной причине не учли. В результате Верховный суд отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.

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Можно с уверенностью предположить, что после такого решения ВС Арбитражный суд, учтя все замечания, взыщет из казны Московской области средства для компенсации расходов этой фирмы, понесенных из-за незаконных действий сотрудников ГИБДД.

Интересно, взыщет ли Московская область эти средства с реальных виновников этой ситуации?