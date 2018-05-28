На Гавайях возникла угроза утечки ядовитого газа

Потоки лавы, которую извергает вулкан Килауэа на востоке Гавайев, приблизились к геотермальной электростанции.

Раскаленная масса из расплавленных горных пород может попасть в колодец, после чего выделится ядовитый газ. А рядом с электростанцией находятся несколько поселков. ТАСС напоминает, что извержение вулкана началось 3 мая. Спустя две недели его активность возросла. На острове был объявлен самый высокий уровень тревоги - красный.

Власти эвакуировали более 10 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп объявил территорию зоной бедствия. Штат получит федеральную помощь.