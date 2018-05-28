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28.05.2018 00:45
Рубрика: В мире

На Кубе из-за шторма "Альберто" эвакуировали более 5 тысяч человек

Власти Кубы эвакуировали более пяти тысяч человек. В воскресенье западные и центральные районы страны оказались во власти субтропического шторма "Альберто".

В трех американских штатах из-за шторма "Альберто" ввели режим ЧС

Ливни вызвали резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах. В результате были подтоплены отдельные территориии в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус.

О жертвах и разрушениях ТАСС не сообщает. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам. По прогнозу синоптиков, сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки.

Сейчас "Альберто" находится в 200 километрах к западу от побережья американского штата Флорида.

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