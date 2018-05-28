Названа возможная дата трехстороннего саммита США и двух Корей

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин может присоединиться ко встрече главы США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, если Вашингтон и Пхеньян все-таки договорятся о проведении саммита 12 июня. Об этом южнокорейскому информагентству Ренхап сообщил высокопоставленный источник в правительстве РК.

"Эти дискуссии (о саммите Северная Коря - США) только начаты, поэтому мы ждем их исхода, - приводит РИА Новости слова источника. - В зависимости от результата наш президент может присоединиться к президенту Трампу и председателю Ким Чен Ыну в Сингапуре".

КНДР добивается заключения мирного договора с США в обмен на отказ от своей ядерной программы. Если это произойдет, у американцев будет меньше оснований для военного присутствия в регионе. Также Вашингтон не сможет объяснять продажи оружия Сеулу и Токио необходимостью обеспечивать их защиту от Пхеньяна.