Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита

США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении запланированного на 12 июня в Сингапуре саммита лидеров двух стран. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, состоится в Сингапуре в ту же дату - 12 июня", - написал Трамп в своем Twitter.
При этом американский лидер отметил, что "при необходимости" его встреча с руководителем КНДР может пройти и позже намеченной даты. Дональд Трамп 24 мая сообщил в письме Ким Чен Ыну, что отменил саммит
в Сингапуре 12 июня. Хозяин Белого дома объяснил свое решение "враждебными" заявлениями Пхеньяна. Вместе с тем он выразил готовность встретиться с лидером КНДР в будущем.
После этого северокорейский МИД заявил, что страна готова в любое время и в любом формате провести саммит с США.
Президент России убежден, что Вашингтон не должен занимать жесткую линию по отношению к Пхеньяну. "Чтобы говорить о полной денуклеаризации Северной Кореи, я считаю, что нам следует дать Северной Корее гарантии их суверенитета и неприкосновенности", - сказал Путин.
По мнению российского лидера, "если ничего не навязывать, не вести себя агрессивно и не ставить в тупик Северную Корею, то результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие будут думать, и меньшей ценой".
We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2018 г.