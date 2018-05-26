Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита

США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении запланированного на 12 июня в Сингапуре саммита лидеров двух стран. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, состоится в Сингапуре в ту же дату - 12 июня", - написал Трамп в своем Twitter.

При этом американский лидер отметил, что "при необходимости" его встреча с руководителем КНДР может пройти и позже намеченной даты. Дональд Трамп 24 мая сообщил в письме Ким Чен Ыну, что отменил саммит

в Сингапуре 12 июня. Хозяин Белого дома объяснил свое решение "враждебными" заявлениями Пхеньяна. Вместе с тем он выразил готовность встретиться с лидером КНДР в будущем.

После этого северокорейский МИД заявил, что страна готова в любое время и в любом формате провести саммит с США.

Президент России убежден, что Вашингтон не должен занимать жесткую линию по отношению к Пхеньяну. "Чтобы говорить о полной денуклеаризации Северной Кореи, я считаю, что нам следует дать Северной Корее гарантии их суверенитета и неприкосновенности", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, "если ничего не навязывать, не вести себя агрессивно и не ставить в тупик Северную Корею, то результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие будут думать, и меньшей ценой".