КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время‍

Власти КНДР выражают готовность организовать встречу с американским президентом Дональдом Трампом, несмотря на отказ последнего принять участие в намеченном на 12 июня саммите с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США лицом к лицу и разрешить разногласия в любое время и в любом формате", - приводит агентство Ренхап слова Ким Ге Гвана.

Как отметил северокорейский дипломат, отказ лидера США от проведения долгожданной встречи с Ким Чен Ыном свидетельствует о серьезных проблемах в отношениях между двумя государствами и необходимости налаживания политического диалога. "Наше намерение сделать все возможное для достижения мира и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается прежним, и мы открыты к тому, чтобы дать такую возможность и время США", - подчеркнул Ким Ге Гван.

Напомним, что накануне Трамп объявил о своем отказе принять участие в саммите с Ким Чен Ыном, а в американских СМИ тем временем появилась информация о том, что Вашингтон уже на предстоящей неделе может ввести новые санкции в отношении Пхеньяна.