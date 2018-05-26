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26.05.2018 02:31
Рубрика: Власть

Путин: США не должны занимать жесткую позицию по КНДР

Соединенные Штаты не должны занимать жесткую линию по отношению к Северной Корее. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Чтобы говорить о полной денуклеаризации Северной Кореи, я считаю, что нам следует дать Северной Корее гарантии их суверенитета и неприкосновенности", - сказал Путин. Он выразил уверенность в том, что "если ничего не навязывать, не вести себя агрессивно и не ставить в тупик Северную Корею, то результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие будут думать, и меньшей ценой".

Слова российского лидера приводит агентство Associated Press, вице-президент которого присутствовал на встрече.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от запланированной на 12 июня встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В свою очередь власти КНДР заявили о готовности организовать саммит, несмотря на решение хозяина Белого дома.

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