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28.05.2018 14:08
Рубрика: В мире

В Египте у храма богини Хатхор найдены неизвестные надписи

Текст: Денис Передельский
Фото: Gebelein Archaeological Project Фото: Gebelein Archaeological Project
Фото: Gebelein Archaeological Project

В Египте польские ученые обнаружили десятки ранее неизвестных науке иероглифических надписей на скалах возле храма богини Хатхор в Гебелейне. Об этом сообщает Science in Poland.

Фото: San Martin de Porres University in Lima
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Находка была сделана на юге Египта. Условия работы оказались сложными, поскольку надписи расположены высоко на скалах. Археологам пришлось использовать специальное подъемное оборудование.

Всего найдено несколько десятков иероглифических надписей, выполненных в период от 1770 до 1400 годов до н.э., то есть от позднего Среднего царства до Нового царства.

Перевод показал, что в основном это короткие религиозные фразы. Возможно, их создали паломники и жрецы. Некоторые надписи содержат имена авторов, например, Сенебиу. Иероглифы были выполнены двумя способами - они вырезаны в скале или нарисованы на ней.

По словам главы миссии Войцеха Эйсмонда, надписи расположены у храма, посвященного богине Хатхор. Он был основан во время правления женщины-фараона Хатшепсут примерно 3,5 тысячи лет назад.

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