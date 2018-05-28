В Египте у храма богини Хатхор найдены неизвестные надписи

В Египте польские ученые обнаружили десятки ранее неизвестных науке иероглифических надписей на скалах возле храма богини Хатхор в Гебелейне. Об этом сообщает Science in Poland.

Находка была сделана на юге Египта. Условия работы оказались сложными, поскольку надписи расположены высоко на скалах. Археологам пришлось использовать специальное подъемное оборудование.

Всего найдено несколько десятков иероглифических надписей, выполненных в период от 1770 до 1400 годов до н.э., то есть от позднего Среднего царства до Нового царства.

Перевод показал, что в основном это короткие религиозные фразы. Возможно, их создали паломники и жрецы. Некоторые надписи содержат имена авторов, например, Сенебиу. Иероглифы были выполнены двумя способами - они вырезаны в скале или нарисованы на ней.

По словам главы миссии Войцеха Эйсмонда, надписи расположены у храма, посвященного богине Хатхор. Он был основан во время правления женщины-фараона Хатшепсут примерно 3,5 тысячи лет назад.