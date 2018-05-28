Новости

В Мэриленде недавно оправившийся от наводнения город вновь затопило 02:28
Трамп: Расследование Мюллера разрушило много жизней 02:22
Купивший на барахолке гранату француз погиб при взрыве 02:10
Пентагон отреагировал на обвинения Китая в нарушении суверенитета 01:56
При пожаре в канадском доме престарелых пострадал один человек 01:49
Стали известны участники второго тура выборов президента Колумбии 01:31
Канцлер Австрии назвал способ борьбы с нелегальными мигрантами 01:27
Четыре человека погибли и 13 пострадали в автокатастрофе в Луизиане 01:17
В Волгоградской области разбился самолет Ан-2 01:07
На Кубе из-за шторма "Альберто" эвакуировали более 5 тысяч человек 00:45
В Армении Элтон Джон раздал детям слуховые аппараты 00:30
В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов 27.05.2018
Президент Италии примет решение о проведении досрочных выборов 27.05.2018
В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего 27.05.2018
Google и Facebook получили иски на миллионы евро 27.05.2018
Конте отказался возглавить итальянское правительство 27.05.2018
Китай обвинил США в нарушении суверенитета 27.05.2018
В Екатеринбурге следователя задержали за мошенничество 27.05.2018
СМИ: Американская делегация прибыла в КНДР для подготовки к саммиту 27.05.2018
В ЕС хотят запретить одноразовую пластиковую посуду 27.05.2018
Посольство РФ ответило на обвинения в адрес российских болельщиков 27.05.2018
Салах уверен, что сыграет на чемпионате мира 27.05.2018
В ГД оценили заявления о разработке Россией оружия массового поражения 27.05.2018
Риккардо выиграл Гран-при Монако, Сироткин - 16-й 27.05.2018
Испытания боевого экзоскелета попали на видео 27.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 01:56
Рубрика: В мире

Пентагон отреагировал на обвинения Китая в нарушении суверенитета

Корабли ВМС США продолжат операции, демонстрирующие свободу навигации, в том числе и в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Кристофер Логан. Так он отреагировал на заявление минобороны КНР, которое назвало проход американских кораблей близ Парасельских островов нарушением суверенитета.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Российский Су-57 сравнили с китайским истребителем J-20

"Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты могут совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право", - приводит ТАСС слова Логана.

В воскресенье эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam прошли в 19 км от архипелага Сиша (Парасельские острова), на который претендуют Китай и ряд стран АТР. Пекин назвал эти действия противоречащими "соответствующим китайским и международным законам". Вашингтон "серьезно нарушил суверенитет Китая и навредил построению стратегического взаимного доверия между военными силами двух стран", отметили в минобороны КНР.

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями
Италии не удалось сформировать коалиционное правительство
Китай обвинил США в нарушении суверенитета
В ЛНР рассказали о гибели двух сотрудников СБУ в Донбассе
Турция захотела российские истребители вместо американских