Пентагон отреагировал на обвинения Китая в нарушении суверенитета

Корабли ВМС США продолжат операции, демонстрирующие свободу навигации, в том числе и в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Кристофер Логан. Так он отреагировал на заявление минобороны КНР, которое назвало проход американских кораблей близ Парасельских островов нарушением суверенитета.

"Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты могут совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право", - приводит ТАСС слова Логана.

В воскресенье эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam прошли в 19 км от архипелага Сиша (Парасельские острова), на который претендуют Китай и ряд стран АТР. Пекин назвал эти действия противоречащими "соответствующим китайским и международным законам". Вашингтон "серьезно нарушил суверенитет Китая и навредил построению стратегического взаимного доверия между военными силами двух стран", отметили в минобороны КНР.