Польша хочет разместить на своей территории военную базу США

По некоторой информации, Варшава может выделить под указанные цели до двух миллиардов долларов США и разделить финансовое бремя с американской стороной. Польское оборонное ведомство таким образом рассчитывает укрепить связи с Вашингтоном. Соединенным Штатам уже переданы соответствующие документы, где приводятся некоторые подробности размещения объекта. На плане, в частности, указаны госпиталя, а также спортивная инфраструктура, предназначенная для членов семей военнослужащих.

Подобные новости накануне проведения саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, могут вызвать дополнительную напряженность среди членов военно-политического блока. Далеко не все в НАТО хотят обострять отношения с Москвой.

Примечательно, что в Варшаве с 25 по 28 мая проходит Парламентская ассамблея альянса. В мероприятии принимают участие 260 парламентариев из 29 стран - членов НАТО, а также делегации из 16 государств - партнеров альянса и 8 делегаций наблюдателей. Одной из главных тем дебатов стало противостояние вызовам, которые исходят от России. Спикер сейма Польши Марек Кухчиньский в своем выступлении заявил, что Польша с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии.

"В актуальной международной ситуации необходимо постоянное присутствие сил альянса на восточном фланге. Поэтому мы с радостью и надеждой приветствуем решение Сената США от 24 мая текущего года о поддержке постоянной дислокации бригады американских войск в Польше", - приводит его слова агентство РИА Новости.

Напомним, что в Польше уже размещены бронетанковая бригада США и многонациональная боевая батальонная группа НАТО. Они действуют на ротационной основе.