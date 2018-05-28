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28.05.2018 10:51
Рубрика: В мире

Польша хочет разместить на своей территории военную базу США

Текст: Александр Ленин
Польша планирует разместить на своей территорию постоянную американскую военную базу. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на местные СМИ.

По некоторой информации, Варшава может выделить под указанные цели до двух миллиардов долларов США и разделить финансовое бремя с американской стороной. Польское оборонное ведомство таким образом рассчитывает укрепить связи с Вашингтоном. Соединенным Штатам уже переданы соответствующие документы, где приводятся некоторые подробности размещения объекта. На плане, в частности, указаны госпиталя, а также спортивная инфраструктура, предназначенная для членов семей военнослужащих.

Президент Польши не дождался встречи с Трампом во время визита в США

Подобные новости накануне проведения саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, могут вызвать дополнительную напряженность среди членов военно-политического блока. Далеко не все в НАТО хотят обострять отношения с Москвой.

Примечательно, что в Варшаве с 25 по 28 мая проходит Парламентская ассамблея альянса. В мероприятии принимают участие 260 парламентариев из 29 стран - членов НАТО, а также делегации из 16 государств - партнеров альянса и 8 делегаций наблюдателей. Одной из главных тем дебатов стало противостояние вызовам, которые исходят от России. Спикер сейма Польши Марек Кухчиньский в своем выступлении заявил, что Польша с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии.

"В актуальной международной ситуации необходимо постоянное присутствие сил альянса на восточном фланге. Поэтому мы с радостью и надеждой приветствуем решение Сената США от 24 мая текущего года о поддержке постоянной дислокации бригады американских войск в Польше", - приводит его слова агентство РИА Новости.

Напомним, что в Польше уже размещены бронетанковая бригада США и многонациональная боевая батальонная группа НАТО. Они действуют на ротационной основе.

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