Польша готова инвестировать до двух миллиардов долларов в создание на территории страны постоянной военной базы, на которой размещалась бы американская танковая дивизия, говорится в документе минобороны Proposal for a US Permanent Presence in Poland, попавшем в распоряжение польских СМИ. По данным чиновников в Варшаве, американцы дали предварительное согласие.

Варшава уже много лет добивается от Вашингтона согласия на размещение в Польше американских войск на постоянной основе. Однако до сих пор ни одна из сторон не разглашала подробности этих переговоров. А уж тем более не допускала публикации конкретных карт, на которых обозначены будущие базы и военные сооружения. Более того, в документе также прописана информация о вспомогательной инфраструктуре, например, о школах и больницах для американских военнослужащих и их семей. По данным портала Onet.pl, опубликовавшего бумаги, такого рода информация является закрытой и не подлежит обнародованию, однако в министерстве обороны Польши на этот раз посчитали иначе. Документы, в которых говорится также о том, что "Польша берет на себя обязательство внести вклад в размере 1,5-2 миллиарда долларов на покрытие расходов, связанных с облегчением пребывания американского танкового подразделения или равнозначных ему сил в Польше", были разосланы в американские правительственные организации, в конгресс США, а также в такие экспертные сообщества, как Atlantic Council. Но, как выяснилось, предложения эти не были согласованы ни с министерством иностранных дел, ни с бюро национальной безопасности Польши. Эксперт прокомментировал публикацию о "худшем кошмаре" НАТО Любопытно, что, по данным бывших высокопоставленных сотрудников минобороны, американцы дали предварительное согласие на предложение Польши. "Летом и осенью 2017 года мы с министром Антони Мачеревичем (глава минобороны Польши с ноября 2015-го по январь 2018 года. - Прим. ред.) совершили серию визитов в США. Мы представили американцам документ от ноября 2017 года, автором которого я являюсь. Они его одобрили, но попросили представить детали", - рассказал порталу глава политического кабинета бывшего министра Доминик Смыргала. Он также пояснил: "Автором Proposal for a US Permanent Presence in Poland является Болеслав Пясецкий (советник Мачеревича. - Прим. ред.), а также группа офицеров, имена которых я по понятным причинам раскрыть не могу. Этот документ - развитие предложения, которое я написал в ноябре 2017-го. К нему присовокупили карты, добавили детали". По данным бывших сотрудников минобороны Польши, американцы дали предварительное согласие на предложение Варшавы Экс-министр обороны Томаш Семоняк сообщил журналистам, что переговоры о размещении в Польше постоянной американской базы идут давно, но в его бытность министром никому в голову не приходило разглашать детали - они были известны узкому кругу лиц в минобороны Польши и США. "Это демонстрация бессилия нынешнего руководства оборонного ведомства. Такой стиль ведения переговоров и обнародования информации, которая не должна быть публичной, ослабляет позиции нашей страны", - сетует Семоняк. Он также подтвердил, что создание условий для размещения союзнических войск за счет принимающего государства - это вид разделения расходов, которого американская сторона ожидает от партнеров уже много лет. На похожих условиях военнослужащие США дислоцируются в Норвегии и Германии. "Эти деньги идут на строительство баз, казарм, электростанции, а не в качестве платы солдатам", - цитирует его Onet.pl. Официально В Кремле рассказали о возможных последствиях появления военной базы США в Польше. На брифинге пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США. "Смотря что это будет за база", - сказал журналистам Дмитрий Песков. Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины "В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение к нашим границам, - это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", - подчеркнул он. "Эти экспансионистские действия, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет", - предостерег представитель Кремля. "Это, безусловно, суверенное решение любой страны, - заключил Песков. - Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны". Подготовила Кира Латухина Взгляд из США Польша уже не первый год поступательно пытается добиться размещения войск США на своей территории. Минобороны Польши не случайно разослало документ с инициативой именно американским конгрессменам, многие из которых внимательно прислушиваются к интересам американского ВПК. 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр в свое время назвал эту смычку "военно-промышленно-законодательным" комплексом. Комитет по вооруженным силам сената США, разрабатывающий оборонный бюджет на 2019 финансовый год, включил в этот документ требование о "комплексном подходе к усилению обороны союзников и партнеров в Европе", в первую очередь для сдерживания России. Новая российская ракета напугала руководство НАТО Конгрессмены призывают Пентагон предложить конкретные шаги для "усиления передового присутствия и боевого потенциала" в Европе и, в частности, оценить "стоимость и целесообразность" размещения военного контингента в Польше на постоянной основе. Такая оценка Пентагона необходима для того, чтобы американские законодатели затем могли обосновать выделение средств на эти цели. Хотя пока речь идет только об оценке целесообразности, спикер польского сейма Марек Кухчиньский немедленно трактовал сам факт запроса как поддержку, поблагодарив заокеанских конгрессменов. Заместитель генсекретаря НАТО и американский дипломат Роуз Гетемюллер ранее сообщила, что дальнейшие шаги для укрепления коллективной обороны станут одной из центральных тем на саммите альянса летом 2018 года. А министр обороны США Джеймс Мэттис во время недавней встречи с польским коллегой заявил, что Вашингтон "открыт для обсуждения" наращивания своего присутствия в Европе. Примечательно, что дискуссия о бронетанковом подразделении США в Польше активизируется накануне очередного саммита НАТО, поскольку решения о расширении военного присутствия вдоль восточных рубежей альянса принимались по итогам саммитов в 2014 и 2016 годах. Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США Пока же Вашингтон продолжает планомерно делать это на так называемой ротационной основе. Палата представителей США предложила в 2019 году выделить на "Инициативу по укреплению гарантий безопасности Европе" 6,3 миллиарда долларов. Эта инициатива была запущена американцами в 2014 году на фоне обострения отношений с Россией из-за кризиса на Украине. Тогда Вашингтон выделил на нее миллиард долларов. Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года ограничивает "существенное и постоянное" военное присутствие в Восточной Европе. Поэтому США и их союзники в последние годы перебрасывали подразделения в Польшу и Прибалтику на так называемой ротационной основе, частично меняя личный состав и технику примерно каждые девять месяцев. Но по сути американские и многонациональные подразделения теперь постоянно находятся у границ России. Подготовил Игорь Дунаевский Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Станислав Хамдохов