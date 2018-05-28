В Кремле рассказали об ответе на экспансию НАТО

В Кремле рассказали о возможных последствиях появления военной базы США в Польше.

На брифинге пресс-секретаря президента попросили прокомментировать сообщения о том, что Варшава готова заплатить 2 млрд долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США.

"Смотря что это будет за база", - сказал журналистам Дмитрий Песков. "В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение к нашим границам, - это конечно никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", - подчеркнул он.

"Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет", - предостерег представитель Кремля.

"Это, безусловно, суверенное решение любой страны, - заключил Песков. - Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны".