Посольство РФ обвинило британские СМИ в распространении фейка

Российское посольство в Лондоне разъяснило британскому таблоиду Daily Mirror, что русский язык является самым распространенным средством общения среди жителей Киева. Об этом российское диппредставительство РФ сообщило на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Такое заявление стало ответной реакцией на высказывание британских СМИ о том, что в беспорядках в столице Украины перед матчем футбольной Лиги чемпионов участвовали болельщики из России. В частности, газета Daily Mirror написала, что на болельщиков "Ливерпуля" напали российские футбольные хулиганы, так как зачинщики беспорядков говорили по-русски и были одеты в футболки с надписями на русском языке.

"Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? Daily Mirror обвиняет "русских" в нападении на болельщиков "Ливерпуля", поскольку те говорили по-русски", - говорится в официальном заявлении российского диппредставительства - Российских мужчин призывного возраста не впускает в страну пограничная служба Украины, а русский язык является наиболее распространенным в Киеве".

Напомним, в четверг 24 мая около 20 человек в масках напали на болельщиков "Липерпуля", которые прибыли в столицу Украины на финал Лиги чемпионов вместе с мадридским "Реалом". В результате нападения несколько человек получили травмы. Свое расследование британский таблоид основывал на видеозаписи, на которой полицейский говорил с одним из подозреваемых на русском языке.